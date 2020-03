Philippe Coutinho regreta venirea la Barcelona! "A fost o greseala!" Marturisire incredibila a brazilianului

Jucatorul nu a impresionat in tricoul "catalanilor".

Brazilianul a ajuns la Barcelona in 2018, in schimbul a 160 de milioane de euro. Acesta a traversat o perioada exceptionala la Liverpool, lucru care i-a convins pe "catalani" sa-l transfere.

Dupa ce a ajuns pe Camp Nou, lucrurile s-au schimbat dramatic pentru Coutinho. Fotbalistul nu a confirmat in La Liga, iar in "primul 11" au fost preferati alti jucatori in locul brazilianului.

La inceputul sezonului 2019/2020, mijlocasul a fost imprumutat la Bayern Munchen, germanii avand optiune de cumparare definitiva la sfarsitul sezonului. Performantele brazilianului nu i-au convins pe oficialii lui Bayern sa achite suma de transfer, mai ales pentru ca jucatorul are un salariu urias. Astfel, Coutinho a ajuns intr-o situatie foarte dificila, nefiind dorit nici la Barcelona, nici la Bayern. Mai mult, nici Liverpool nu pare dispusa sa-l aduca inapoi pe mijlocas.

Ajuns in aceasta situatie, Coutinho le-a marturisit unor apropiati ca transferul la clubul spaniol "a fost o mare greseala", informeaza Daily Mirror. Nici Liverpool nu mai pare dispusa sa-l aduca inapoi pe brazilian. Pe de alta parte, Manchester United si Tottenham sunt interesate de Coutinho, insa din cauza pretului acestuia, e putin probabil ca cele doua cluburi sa realizeze transferul.