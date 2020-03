Transferul la care nu se astepta nimeni! Chelsea a luat legatura cu agentul unui jucator de la Barcelona! Ce suma colosala cer catalanii pentru a se face mutarea in plina pandemie

FC Barcelona vrea sa se blindeze in defensiva pentru urmatorul sezon, insa sunt pregatiti sa renunte la Samuel Umtiti pentre a le face loc jucatorilor pe care ii au pe lista. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Chelsea este interesata de serviciile lui Umtiti, si au luat deja legatura cu agentul fotbalistului. Catalanii cer in schimbul lui Umtiti 50 de milioane de euro pentru a-l lasa sa plece. Ramane de vazut daca cele doua parti vor ajunge la un acord, in conditiile in care cluburile sunt afectate serios de pandemie coronavirusului.

#Barcelona are open to selling Samuel #Umtiti in the summer. #Barça ask €50M. #Arsenal were interested in him last year, but the central-back chose to stay. Now #Chelsea are also interested in him and have ask for info to his agent (A.Canales). #transfers #FCB #CFC