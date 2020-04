"Ma asteapta Barcelona!" :) Dialogul urmarit de mii de oameni! Ce le-au spus Pirlo si Cannavaro

Pirlo si Cannavari au vorbit cu fanii intr-un live pe net.

Andrea Pirlo, fostul campion mondial si castigator a 18 trofee de-a lungul carierei, a aparut intr-un live viral pe retelele de socializare impreuna cu Fabio Cannavaro, cel alaturi de care s-a incoronat campion al lumii in 2006.

Cei doi fosti mari jucatori au discutat si s-au amuzat in fata a mii de fani ce ii urmareau live pe internet. Fabio a luat rolul de reporter si l-a intrebat pe colegul sau daca e pregatit sa preia un post in conducerea lui Juventus. Foarte relaxat, Pirlo a incercat sa ii amuze pe urmaritori: "Nu, am deja multe solicitari. Serios, mi-am pregatit staff-ul pentru ca voi avea oferte din strainatate. Barcelona ma asteapta."

Fostul mijlocas a reusit sa-i amuze pe fani si cu o alta dezvaluire pe care a facut-o in live-ul de pe net. Intrebat cum si-a petrecut noaptea dinaintea finalei Campionatului Mondial, Pirlo a fost sincer: "M-am jucat pe PlayStation!"

Pirlo si Cannavaro au in palmares Cupa Mondiala cucerita in 2006, Serie A si Champions League, Cannavaro fiind si singurul fundas care a reusit sa castige si Balonul de Aur.