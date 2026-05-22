Thiago Alcantara va pleca din staff-ul tehnic al blaugrana. Fostul mijlocaș a făcut parte din echipa lui Flick în ultimii doi ani și avea un rol important în pregătirea tactică a mijlocașilor.

Thiago Alcantara și-a luat rămas-bun de la jucători

Potrivit publicației Jijantes, Thiago le-a transmis deja jucătorilor că va pleca după ultimul meci al sezonului, cu Valencia. Decizia ar avea la bază motive personale.

Hansi Flick a confirmat despărțirea în cadrul unei conferințe de presă și a avut doar cuvinte de laudă pentru fostul internațional spaniol.

„A avut un comportament exemplar și este un om extraordinar. M-a ajutat foarte mult aici, la Barça. În ultimii doi ani a fost excepțional. O să ne lipsească, dar îi înțeleg decizia. Sper să revină într-o zi, pentru că avem nevoie de oameni ca el”, a spus Flick.

Hansi Flick îl vrea pe Rashford la Barcelona

Conform Cadena SER, Hansi Flick este favorabil păstrării lui Marcus Rashford, fiind mulțumit de evoluțiile sale din acest sezon.

Englezul a contribuit cu 13 goluri și 10 pase decisive în La Liga și Champions League, devenind o piesă importantă în atacul catalanilor.

Antrenorul german ar fi transmis chiar în discuții private că îl dorește în continuare în lot pentru sezonul următor. Totuși, decizia finală nu îi aparține în totalitate.

Deco și Joan Laporta ar lua în calcul și varianta unei vânzări, mai ales din considerente financiare, în condițiile în care opțiunea de transfer definitiv este estimată la aproximativ 30 de milioane de euro.

Rashford, dorit și de Mourinho la Real Madrid

După cum Sport.ro v-a prezentat zilele trecute, Jose Mourinho l-a trecut pe Rashford printre primele sale ținte pentru mercato.

Tehnicianul ar dori să profite de relația bună pe care o are cu atacantul englez și să-l aducă pe Santiago Bernabeu. TOATE DETALIILE AICI