Transferul lui Julian Alvarez la Barcelona pare din nou posibil! Spaniolii anunță că Atletico Madrid nu îl mai consideră „netransferabil” pe atacantul argentinian și ar fi dispusă să-l lase să plece în această vară.

Potrivit celor de la Cadena SER, PSG a intrat puternic pe fir și este pregătit să ofere o sumă impresionantă pentru campionul mondial din 2022. Totuși, Hansi Flick îl vede pe Alvarez drept succesorul ideal al lui Robert Lewandowski și insistă pentru aducerea sa pe Camp Nou, după cum Sport.ro a scris în mai multe rânduri.

Undă verde pentru transferul verii la Barcelona

Barcelona și-a stabilit deja limita financiară pentru mutare, acesta fiind în jur de 100 de milioane de euro. Chiar și așa, negocierile nu se anunță simple, deoarece Atletico Madrid i-a fixat lui Julian Alvarez o clauză de reziliere uriașă, de 500 de milioane de euro.

În actuala stagiune, Julian Alvarez a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai lui Atletico Madrid. Cotat la 90 de milioane de euro, argentinianul a înscris 20 de goluri și a oferit 9 pase decisive.

Woltemade, înlocuitorul lui Julian Alvarez

Atletico caută un atacant puternic, cu prezență în careu, iar profilul lui Woltemade se potrivește perfect cerințelor lui Diego Simeone.

Germanul de 24 de ani a ajuns la Newcastle în vara lui 2025, după transferul de la Stuttgart, pentru aproximativ 80 de milioane de euro. Startul în Premier League a fost promițător, însă situația s-a schimbat în ultimele luni.

Newcastle traversează o perioadă dificilă, iar Woltemade a pierdut tot mai mult teren în echipă. În ultimele patru meciuri a adunat doar 25 de minute și încă nu a marcat în campionat în 2026.

Atletico vrea să profite de situație, mai ales că Antoine Griezmann este aproape de plecare, iar Alexander Sorloth ar putea și el să părăsească echipa în vară.

Cotat la 65 de milioane de euro, Nick Woltemade a bifat în acest sezon 52 de meciuri, 11 goluri și cinci pase decisive pentru Newcastle.