Barcelona l-a ales pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski

Barcelona l-a ales pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona are nevoie de un atacant, având în vedere că Robert Lewandowski (37 de ani) va pleca la finele acestui sezon.

TAGS:
Harry KaneRobert LewandowskiBarcelona
Din articol

Polonezul va deveni liber de contract și este dorit, în această perioadă, de echipe din zona Golfului și Major League Soccer. Între timp, Barcelona îi caută un înlocuitor de același profil și a pus ochii pe Harry Kane (32 de ani) de la Bayern Munchen.

Barcelona îl vrea pe Harry Kane!

Numele atacantului englez a fost asociat cu un transfer la Barcelona în urmă cu mai multe luni, ținând cont că acesta are o clauză în contractul său cu Bayern, pentru care poate fi transferat în schimbul a aproximativ 50 de milioane de euro, o sumă accesibilă pentru catalani.

În ultimii ani, Barcelona nu a mai cheltuit sume mari pentru transferuri, ținând cont de perioada delicată prin care a trecut pe plan financiar. Acesta este și motivul pentru care campioana Spaniei pare să fi abandonat varianta Julian Alvarez, pentru care Atletico Madrid a cerut 150 de milioane de euro.

Varianta Kane pare din ce în ce mai atractivă pentru cei de la Barcelona. În interiorul clubului există din ce în ce mai mult suport pentru acest transfer și sunt șanse bune ca negocierile să înceapă în curând.

În plus, și Hansi Flick îl dorește pe atacantul englez la echipa sa, scrie publicația spaniolă El Nacional.

Harry Kane, cifre de senzație

În acest sezon, Kane a avut cifre de senzație pentru cei de la Bayern Munchen. În 50 de partide a marcat de 58 de ori, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.

Englezul a contribuit decisiv la ultimele două titluri câștigate de echipa sa în Bundesliga, cu 143 de goluri în 146 de partide.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid se bate cot la cot cu Manchester City pentru un star de 90.000.000 de €
Real Madrid se bate cot la cot cu Manchester City pentru un star de 90.000.000 de €
ULTIMELE STIRI
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
CSM București sau Gloria Bistrița? Aflăm campioana României, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
CSM București sau Gloria Bistrița? Aflăm campioana României, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!



Recomandarile redactiei
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Motivul pentru care Mihai Stoica s-a opus transferului ”de titlu” al lui Gigi Becali: ”Dacă îl scoți de acolo, nu e bine!”
Motivul pentru care Mihai Stoica s-a opus transferului ”de titlu” al lui Gigi Becali: ”Dacă îl scoți de acolo, nu e bine!”
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de baraj: ”E favorită”
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de baraj: ”E favorită”
Alte subiecte de interes
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!