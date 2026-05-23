Barcelona l-a ales pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski

Polonezul va deveni liber de contract și este dorit, în această perioadă, de echipe din zona Golfului și Major League Soccer. Între timp, Barcelona îi caută un înlocuitor de același profil și a pus ochii pe Harry Kane (32 de ani) de la Bayern Munchen.

Barcelona îl vrea pe Harry Kane!

Numele atacantului englez a fost asociat cu un transfer la Barcelona în urmă cu mai multe luni, ținând cont că acesta are o clauză în contractul său cu Bayern, pentru care poate fi transferat în schimbul a aproximativ 50 de milioane de euro, o sumă accesibilă pentru catalani.

În ultimii ani, Barcelona nu a mai cheltuit sume mari pentru transferuri, ținând cont de perioada delicată prin care a trecut pe plan financiar. Acesta este și motivul pentru care campioana Spaniei pare să fi abandonat varianta Julian Alvarez, pentru care Atletico Madrid a cerut 150 de milioane de euro.