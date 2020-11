Ovidiu Hategan, STAR in presa din Anglia! Declaratia cu care a impresionat: "Brigada mea a fost fericita dupa acel meci"

Ovidiu Hategan a ajuns in presa din Anglia.

Arbitrul a facut o declaratie, in documentarul creat de UEFA "Man in the Middle", care i-a impresionat pe jurnalistii britanici. Hategan a vorbit despre pozitia sa din teren in momentul in care Jadon Sancho intra in posesia mingii.

Centralul a declarat ca si-a schimbat locul din care urmarea faza in momentul in care nemtii si-au inceput atacul, asteptandu-se ca Sancho sa se lanseze intr-o cursa spectaculoasa pe flancul drept.

"Chiar si acum vad ca Dortmund are un atacant de banda dreapta din Anglia foarte bun, care creeaza foarte mari probleme in situatiile de 1 la 1 cu fundasii adversi.

Cand se află la minge, intotdeauna ma mut putin mai spre dreapta pe diagonala mea. Si in acel meci dintre Borussia Dortmund si Barcelona mi-am rupt diagonala si am alergat catre partea din dreapta a careului. Stiam ca se va intampla ceva.

Am fost in pozitia perfecta. Am vazut contactul dintre Semedo si Sancho, faultul clar, si am dictat penalty fara ezitare. La finalul fiecarui meci stii daca prestatia ta a fost buna sau nu. Brigada mea a fost foarte fericita dupa acea partida", a spus Ovidiu Hategan in documentarul UEFA.

Romanul l-a arbitrat pe Sancho anul trecut, in meciul din Champions League dintre Borussia Dortmund si Barcelona.