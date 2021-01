Barcelona, calificare CHINUITA in sferturile Cupei Regelui! De Jong, noul MAGICIAN al catalanilor! A inscris si Messi. VIDEO cu golurile din Rayo 1-2 Barcelona

Barcelona a infruntat Rayo Vallecano in optimile de finala ale Cupei Regelui.

Catalanii au obtinut cu emotii calificarea in sferturi, dupa ce au fost condusi. In minutul 63, Fran Garcia a deschis scorul, impingand in poarta o minge respinsa gresit de Neto.

Dupa doar 7 minute, Messi a restabilit egalitatea dupa o pasa perfecta a lui Griezmann, iar in minutul 80 De Jong a dus-o pe Barcelona in avantaj upa o faza similara, care a pornit de la Messi si al carui assist i-a apartinut lui Jordi Alba.

AVISA QUE É O PATRÃO, MESSI EMPATA O JOGO! pic.twitter.com/OSrQSadDJH — messi depre (@leomessidepre) January 27, 2021

Messi > Alba > De Jong pic.twitter.com/hvF842Yiav — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) January 27, 2021

Messi ar mai fi putut sa inscrie si in prelungiri, insa balonul nu a prins spatiul portii.

In sferturile de finala ale Cupei Regelui s-au mai calificat pana acum Levante, Betis, Sevilla si Villareal, alte doua partide fiind programate joi.