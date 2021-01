"Seamana cu Messi si Dybala!" Interesul lui Inter pentru Morutan a fost CONFIRMAT! Bomba asteptata de Becali

Olimpiu Morutan este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali spera sa obtina milioane de euro.

Morutan a avut o prima jumatate de sezon fantastica si a fost unul dintre jucatorii pe care Toni Petrea s-a putut baza. Ofertele nu au intarziat sa apara pentru fostul fotbalist de la Botosani, iar Florin Vulturar, agentul jucatorului, a confirmat interesul a doua cluburi din Seria A pentru el.

"Morutan este un talent nativ, probabil cel mai tehnic jucator roman de la Hagi. Un numar 10 capabil sa creeze oportunitati pentru coechipierii sai, dar se descurca bine si pe faza defensiva, daca este nevoie. Paulo Dybala si Messi sunt modelele lui, probabil ca putem asemana stilul lui de joc cu sitilul celor doi jucatori", a declarat Florin Vulturar pentru Calciomercato.com.

Agentul jucatorului a confirmat interesul a doua cluburi din Italia pentrul Morutan.

"Vorbim cu multe echipe, inclusiv doua din Italia, dar nu ar fi profesionist sa va spun numele lor. Daca va exista un transfer, nu va faceti griji, pentru ca va voi spune. Inter este un club imens, cu o istorie fantastica. Deci, orice jucator ar fi fericit sa joace pentru ei. Dupa cum v-am spus, nu o sa dezvalui numele cluburilor care sunt interesate. Dar cu siguranta voi merge in italia daca se dovedeste ceva concret.

In momentul de fata a fost primita o oferta de 10 milioane de euro din Emiratele Arabe Unite, dar proprietarul clubului a refuzat-o. Vom vedea in urmatoarele saptamani ce se va intampla. Morutan ar fi mai mult decat multumit, daca urmatorul transfer al lui ar fi in Italia. Este un campionat pe care il apreciaza", a declarat impresarul jucatorului conform sursei citate.

Mijocasul in varsta de 21 de ani, reusit in acest sezon sa inscrie 3 goluri si a oferit 10 pase decisive, in cele 16 meciuri jucate pentru FCSB.