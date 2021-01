"Messi si familia sa invata franceza!" Dovada CLARA ca transferul la PSG se face?! Anuntul facut de presa din Franta 

Leo Messi (33 ani) este liber sa plece de la Barcelona, liber de contract, in aceasta vara!

Desi a spus foarte clar, in ultimul sau interviu, ca nu va decide nimic in privinta viitorului sau decat la finalul sezonului, plecarea lui Leo Messi de la Barcelona devine o optiune din ce in ce mai credibila, mai ales in contextul problemelor financiare de la club.

Paris Saint-Germain este clubul care si-a exprimat deja verbal interesul pentru starul Barcelonei, prin intermediul directorului sportiv Leonardo, dar si a jucatorilor.

Recent, au aparut informatii conform carora Messi si familia lui au inceput sa ia lectii de franceza. Jurnaistul Geoffroy Garetier, care lucreaza pentru Canal + Francia a dezvaluit ca argentinianul invata franceza, adaugand: "De ce ar invata franceza daca ar semna cu Manchester City? Nu are sens. Informatia, in care am foarte mare incredere, vine de la o sursa de incredere".