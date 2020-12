Anuntul care i-ar putea infuria pe fanii Barcelonei! Fiul lui Maradona cere ca numarul 10 sa fie retras in ONOAREA tatalui sau 

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiorespirator.

Legenda Argentinei s-a stins din viata, socand lumea fotbalului, care nu a ramas indiferenta. Echipele si fotbalistii i-au adus omagii spectaculoase celui care a fost considerat zeul fotbalului, ba chiar, numele stadionului lui Napoli, echipa in tricoul careia a scris istorie, va fi schimbat cu numele sau.

Fiul lui Maradona, Diego Armando Maradona Sinagra, nascut in Napoli in 1986 si recunoscut de fostul fotbalist in 2016, a vorbit intr-un interviu pentru Marca. Acesta a declarat ca Barcelona ar trebui sa retraga tricoul cu numarul 10, pe care l-a purtat tatal sau, tricou pe care acum il poarta Leo Messi si in care a scris istorie pentru catalani.

"Ar trebui retrase toate tricourile cu numarul 10 de la toate echipele al care a jucat, inclusiv Barcelona. Nu am niciun dubiu in legatura cu asta.

Mi-a placut omagiul lui Messi, m-a emotionat. Au fost zile extrem de emotionante. Cel al lui Leo a fost special, m-a miscat mult, am plans. Si cel al lui Napoli, victoria lui Gimnasia, ce s-a intamplat la Boca, unde era Dalma", a spus fiul lui Maradona pentru Marca.

Maradona s-a transferat la Barcelona in 1982, in schimbul sumei de 7.3 milioane de euro si a plecat de la club doi ani mai tarziu, la Napoli, pentru 12 milioane de euro. Argentinianul a jucat 43 de meciuri in tricoul Barcelonei si a reusit sa inscrie 30 de goluri.

VIDEO - Omagiul lui Leo Messi pentru Maradona:

VIDEO - Tributul Barcelonei pentru Diego Maradona