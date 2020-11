Golul dedicat lui Maradona este si mai special! Messi a mai stabilit un record in Europa! Leo este acum pe urmele lui Pele!

Barcelona s-a impus cu scorul de 4-0 impotriva Osasunei.

Messi a marcat cel de-al patrulea gol al Barcelonei din partida de duminica, iar la cateva momente i-a dedicat golul idolului sau, Diego Maradona, purtand tricoul acestuia de la Newells Old Boys. Cu acest gol marcat, Messi a reusit sa-l depaseasca pe cehul Josef Bican, cel care detinea recordul de goluri marcate in ligile din Europa.

Bican a marcat 447 de goluri, fiind premiat cu "Balonul de Aur" pentru cel mai bun marcator din secolul XX. La un an dupa ce a primit trofeul, cehul a murit (2001) in tara sa natala, la Praga.

Messi a marcat al 448-lea gol pentru Barcelona in La Liga, dar recordul absolut pe care Leo vrea sa-l depaseasca este cel al lui Pele. Brazilianul a marcat 643 de goluri pentru un singur club, iar Messi are 642.

Barcelona joaca cu Ferencvaros miercuri si duminica cu Cadiz. In cazul in care Leo nu reuseste in aceste doua meciuri sa marcheze cele doua goluri de care are nevoie, el ar putea sa bata recordul intr-un meci memorabil impotriva lui Juventus, chiar impotriva rivalului Cristiano Ronaldo, pe 8 noiembrie, in ultima etapa din grupele Champions League.

Cei mai buni marcatori din istoria ligilor din Europa:

Leo Messi (Argentina) - 448 de goluri

Josef Bican (Cehia) - 447 de goluri

Imre Schlosser (Ungaria) - 411 goluri

Jimmy McGrory (Scotia) - 408 goluri

Uwe Seeler (Germania) - 404 goluri

Stjepan Bobek (Serbia) - 403 goluri