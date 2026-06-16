În sezonul 2025/26, Dinamo a ajuns în play-off pentru al doilea an consecutiv. Mai mult decât atât, ”câinii” au jucat și în barajul pentru un loc în cupele europene.

Gruparea din ”Ștefan cel Mare” a pierdut însă meciul cu FCSB disputat pe ”Arcul de Triumf”, din finala barajului, cu 2-1. Roș-albaștrii vor merge, așadar, în preliminariile Conference League.

Dinamo s-a despărțit de fotbalistul care a pus umărul la revenirea în play-off: ”Mulțumim! Colaborarea a ajuns la final”

La o zi după ce Eddy Gnahore și-a anunțat plecarea de la Dinamo, a venit și anunțul oficial al ”câinilor”. Clubul și-a manifestat recunoștința pentru tot ce a realizat francezul și a evidențiat că el a fost unul dintre cei care au pus umărul la ascensiunea echipei.

”Mulțumim, Eddy Gnahoré! Sosit la Dinamo în ianuarie 2024, Eddy a jucat un rol important în menținerea clubului în Superliga României. Rolul său în echipă a fost bine definit, iar contribuția sa a fost esențială în dezvoltarea sportivă a echipei.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în alb-roșu, Eddy a strâns un număr impresionant de 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Astăzi, colaborarea dintre Eddy Gnahoré și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei!”, a scris Dinamo.

Gnahore a fost unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo în ultimele două sezoane. Mijlocașul a strâns în total 97 de meciuri, a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Francezul, care va împlini 33 de ani în noiembrie, a mai evoluat de-a lungul carierei la Amiens, Carrarese, Palermo, Ascoli sau Perugia.

Ce a scris Gnahore despre plecarea de la Dinamo

"'Nu este vorba despre destinație, ci despre călătorie'. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie cu adevărat specială încă din prima zi. M-am bucurat de fiecare moment petrecut la acest club extraordinar și nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei, care au avut mereu încredere în mine și m-au făcut întotdeauna să mă simt important, personalului care muncește din greu și, mai ales, tuturor adevăraților fani dinamoviști, care mi-au arătat dragostea și susținerea lor încă din prima zi.

Nu vă voi uita niciodată. Veți avea mereu un loc în inima mea", a transmis Eddy Gnahore.