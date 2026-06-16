Mino Sota (31 de ani) a jucat în România prima dată la Metaloglobus (în perioada 2018-2021), apoi a ajuns la FC Hermannstadt (2021-2024), a trecut și pe la Sepsi OSK (2024-2025), iar de un an se află la UTA.

Mino Sota a semnat și rămâne în Superliga: ”Am simțit imediat ce înseamnă acest club pentru oameni”

După o stagiune în care Mino Sota a bifat 16 apariții în sezonul regulat, opt în play-out și trei în Cupa României, arădenii au scris pe rețelele social media că japonezul a semnat prelungirea contractului cu gruparea din Ardeal.

”Mino Sota rămâne la UTA! Mijlocașul japonez și-a prelungit contractul cu 'Bătrâna Doamnă' până în vara anului 2027. Ajuns la Arad în urmă cu un an, Mino a bifat 27 de meciuri în tricoul roș-alb. Succes în continuare, Mino!”, a scris UTA.

Fotbalistul a oferit și o scurtă reacție după ce a semnat extinderea înțelegerii contractuale cu clubul care a încheiat pe prima poziție în play-out-ul sezonului recent încheiat.

”De când am ajuns la Arad, am simțit ce înseamnă acest club pentru oameni. UTA reprezintă mai mult decât fotbal, reprezintă tradiție, pasiune și o comunitate unită. După accidentarea din sezonul trecut, am simțit susținerea tuturor, iar acest lucru a însemnat enorm pentru mine”, a transmis el.