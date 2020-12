"Messi joaca fara pasiune!" Atac DUR al antrenorului Benficai la starul Barcelonei! Comparatia lui Ronaldo cu Maradona

Jorge Jesus considera ca Ronaldo seamana mai mult cu Diego Maradona din punct de vedere a pasiunii oferite pe terenul de fotbal, spre deosebire de Leo Messi.

Antrenorul lusitan este de parere ca doar legenda Braziliei, Pele, se apropie de valoarea lui Maradona. Jesus considera ca Diego a insemnat mai mult decat un jucator de fotbal, avand o personalitate aparte, plus o pasiune de nedescris atunci cand era pe teren.

El ii compara pe cei mai buni fotbalisti din zilele noastre cu Maradona. Jesus spune ca doar Ronaldo mai are ambitia pe care Maradona o avea in teren, fiind de parere ca Messi nu transmite niciun fel de emotie pentru fanii fotbalului.

Jesus nu este la prima declaratie de genul. Antrenorul a transmis in urma cu o luna ca nu si-ar dori ca echipa sa sa evolueze ca si Barcelona, deoarece catalanii sunt in cea mai slaba forma din ultimii 10 ani.

"Maradona a fost cel mai bun din istorie, alaturi de Pele. Brazilianul inca traiesti, este aici cu noi. Maradona a fost mai mare, nu doar pentru ca era un geniu, ci pentru modul in care si-a aratat valoarea. Asta face diferenta pentru mine.

Avea pasiune de joc, s-a nascut pentru a fi fotbalist, s-a nascut cu tot ce are nevoie. Nu a fost un produs al muncii, el s-a nascut asa.

Astazi, Cristiano Ronaldo mai are putin din asta. Messi nu are nimic. Nu are nicio pasiune. Messi este un jucator grozav, dar vorbim despre viata si sentimente, pasiunea pentru joc si pentru fotbal", a declarat Jorge Jesus, citat de The Sun.