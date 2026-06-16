Danciu și Dumitru, printre achizițiile vâlcenilor din această vară

SCM Râmnicu Vâlcea a reușit promovarea în Liga 2, fiind prima echipă din municipiul Râmnicu Vâlcea în eșalonul secund după o pauză de nouă ani. În 2017, CSM Râmnicu Vâlcea, se retrăgea din Liga 2 la jumătatea campionatului, după ce a desființat echipa de seniori din cauza problemelor financiare și a continuat să fucționeze doar în competițiile juvenile. Formația antrenată de Constantin Schumacher a reluat pregătirea pentru sezonul 2026-2027, iar oficialii lucrează pentru definitarea lotului de jucători.

Echipa din Zăvoi s-a despărțit de nouă jucători, printre care experimentații Bogdan Rusu și Claudiu Belu-Iordache, dar i-a păstrat pe Alexandru Dandea, Cătălin Doman sau Vlad Achim și i-a adus pe Marian Danciu și Cristian Dumitru, foștii copii-minune de la Craiova și FCSB. Primul meci de pregătire va avea loc pe 20 iunie de la ora 10.00, pe Stadion Municipal "1 Mai" din Rm. Vâlcea, împotriva echipei ACS Viitorul Budești (Liga 4).

Mutările din perioada de mercato realizate de SCM Râmnicu Vâlcea

Jucători transferați - Ionuț Uleia (CS Dinamo / gratis), Cristian Dumitru (Metalul Buzău / gratis), Rareș Tomșa (Jiul Petroșani / gratsi), Andrei Trașcu (CSM Slatina / gratis), Vasile Constantin (CSU Craiova 2 / gratis), Marian Danciu (CSU Craiova 2 / gratis), Rareș Ciubotariu (CS Tunari / gratis), Darius Grigore (Concordia Chiajna / gratis), Rareș Pițigoi (FCU 1948 Craiova), Valentin Frătilă (FCV Farul / împrumutat), Eric Nistor (CFC Argeș / împrumutat)

Jucători care vor rămâne - Alexandru Dandea, Alexandru Sălcianu, Eduard Croitoru, Vladimir Georgescu, Sebastian Ivan, Cătălin Doman, Brian Lemac, Alexandru Saraolu, Octavian Stătescu, Andrei Ștefan Ionică, Petruș Pintilie, Gabriel Gherguș, Bogdan Florescu, Gino Oprescu, Vlad Ionescu, Alexandru Mițulețu, Gabriel Grigorie, Vlad Achim

Jucători care vor pleca - Bogdan Rusu, Ovidiu Popescu, Florian Pîrvu, Mario Preda, Claudiu Belu-Iordache, Mario Vladu, Eduard Dănilă, Alexandru Zaharia, George Micle

Foto - Sport Club Municipal Ramnicu Valcea (FB)