"Daca-i punem coarne, CTP e Diavolul in persoana! Va dati seama ce o sa spuna despre mine?" | Ilie Nastase, CAR DE NERVI dupa ce jurnalistul l-a desfiintat pe Maradona

Cristian Tudor Popescu s-a contrat de la distanta cu Ilie Nastase dupa decesul legendarului fotbalist argentinian, Diego Armando Maradona.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a intrat intr-o altercatie verbala de la distanta cu primul numar 1 ATP al Erei Open, Ilie Nastase. La scurt timp dupa decesul legendarului fotbalist, Diego Armando Maradona, ziaristul roman a facut comentarii acide la adresa argentinianului raposat, motiv care l-a facut pe Ilie Nastase sa rupa tacerea.

"Este incredibil pana unde poate sa ajunga acest Cristian Tudor Popescu! Sa vorbesti in asemenea hal despre Diego Maradona? Nu am cuvinte. Acestui om daca-i punem coarne este Diavolul in persoana. El pe toata lumea a jignit, pe toti sportivii nostri mari. Voi va dati seama ce o sa fie la gura lui cand voi muri eu? Va dati seama ce o sa sa spuna despre mine? Ca am fost numarul unu in tenis si atat, iar apoi o sa ii dea drumul veninului din el asupra mea. Ca am facut si am dres in viata mea personala, ba una, ba alta. Se va lega de tot din viata mea," a afirmat Ilie Nastase, informeaza Adevarul.

"Maradona s-a jucat cu fotbalul, genial, cum zice toata lumea, dar spiritul sportiv i-a fost strain: a jucat drogat de nenumarate ori si s-a laudat toata viata cu un gol necinstit, inscris cu mana impotriva Angliei, ba l-a mai luat si pe Dumnezeu partas la gainaria lui. A fost un personaj dezgustator din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman inrait, amic al Mafiei”, au fost cuvintele prin care CTP l-a caracterizat pe jucatorul care si-a pus amprenta asupra clubului de fotbal din Napoli.

Ilie Nastase este cel mai titrat tenismen roman din istorie, cu 109 de titluri ATP adjudecate, dintre care 64 in proba de simplu. 'Nasty' este dublu castigator de Grand Slam la individual, cu titluri adjudecate la US Open in 1972 si la Roland Garros in 1973. Mai mult decat atat, Ilie Nastase s-a impus, alaturi de Ion Tiriac in proba de dublu a editiei 1970 a turneului de la Roland Garros.