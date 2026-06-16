Tottenham face transferul verii în Premier League! Fotbalistul de 80.000.000 de euro, aproape să fie coleg cu Radu Drăgușin

Tottenham face transferul verii în Premier League! Fotbalistul de 80.000.000 de euro, aproape să fie coleg cu Radu Drăgușin Premier League
Alexandru Hațieganu
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Tottenham vrea să transfere o vedetă din Premier League.

TAGS:
TottenhamPremier LeagueSandro Tonali
Din articol

Oficialii lui Tottenham vrea să îi facă pe plac lui Roberto De Zerbi și să îi aducă jucătorii pe care îi cere.

Echipa lui Radu Drăgușin nu vrea să mai trăiască emoțiile din sezonul trecut și e pregătită să investească sume serioase pentru a reveni pe primele locuri din Premier League.

Roberto De Zerbi îl vrea pe jucătorul de 80 de milioane de euro

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Tottenham este hotărâtă să intre în cursa pentru semnătura lui Sandro Tonali alături de Arsenal și Manchester City, conform lui Fabrizio Romano.

Mijlocașul italian de la Newcastle este una dintre principalele ținte ale lui Roberto De Zerbi, care consideră că Tonali poate ridica nivelul lui Tottenham.

Sandro Tonali a fost cumpărat de Newcastle de la AC Milan în iulie 2023 în schimbul sumei de aproximativ 61 de milioane de euro.

Trei goluri, șapte assist-uri și 53 de meciuri jucate sunt statisticele fotbalistului de 26 de ani în tricoul lui Newcastle în această stagiune.

80 de milioane de euro este cota lui Sandro Tonali, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

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