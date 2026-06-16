Tottenham face transferul verii în Premier League! Fotbalistul de 80.000.000 de euro, aproape să fie coleg cu Radu Drăgușin

Din articol Roberto De Zerbi îl vrea pe jucătorul de 80 de milioane de euro

Tottenham este hotărâtă să intre în cursa pentru semnătura lui Sandro Tonali alături de Arsenal și Manchester City, conform lui Fabrizio Romano. Mijlocașul italian de la Newcastle este una dintre principalele ținte ale lui Roberto De Zerbi, care consideră că Tonali poate ridica nivelul lui Tottenham. CITEȘTE ȘI: Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea

🚨 EXCLUSIVE: Tottenham have entered the race to sign Sandro Tonali! 💣🇮🇹



De Zerbi wants Tonali as new star for the midfield, ideal to step up #THFC level.



Spurs ready to face Man City and Arsenal in the race for Tonali for new ambitious project to prove their intentions. pic.twitter.com/Y1PGAClq8F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Sandro Tonali a fost cumpărat de Newcastle de la AC Milan în iulie 2023 în schimbul sumei de aproximativ 61 de milioane de euro. Trei goluri, șapte assist-uri și 53 de meciuri jucate sunt statisticele fotbalistului de 26 de ani în tricoul lui Newcastle în această stagiune. 80 de milioane de euro este cota lui Sandro Tonali, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.