Povestea tricoului cu care Messi a OPRIT TIMPUL in loc pentru a-l omagia pe Maradona: a stat pe umerii ZEULUI FOTBALULUI

Leo Messi (33 ani) a reusit sa ii aduca un omagiu fantastic lui Maradona, asa cum stie cel mai bine, pe teren!

Starul Barcelonei a inscris in minutul 73 al meciului cu Osasuna, stabilind scorul final al partidei, 4-0. Dupa ce a inscris, Leo a mers catre camere si a facut gestul care a ajuns sa faca inconjurul planetei. Si-a dat jos tricoul, iar sub el avea echipamentul lui Maradona de la Newell's Old Boys, echipa din Argentina la care au jucat amandoi.

Presa din Spania a dezvaluit recent ca tricoul i-a apartinut chiar legendei argentiniene si a ajuns in posesia lui Messi intr-un mod inedit, anunta cotidianul SPORT.

Tricoul cu care Maradona a jucat la Newell's a intrat in posesia unui colectionar numit Sergio Fernandez, cel care a vrut sa i-l daruiasca lui Messi, stiind obsesia lui pentru echipa argentiniana.

A incercat in numeroase ocazii sa ii ofere tricoul, insa fara succes, pana la Campionatul Mondial din Rusia din 2018. Inainte de startul turneului, Fernandez a reusit sa ii inmaneze lui Leo tricoul lui Maradona, cel de care capitanul Barcelonei avea sa se foloseasca pentru a-si lua ramas bun de la zeul fotbalului in cel mai original mod.

A moment for eternity. pic.twitter.com/nZt2LLfg1r — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

VIDEO - Omagiul Barcelonei pentru Maradona: