S-au uitat spre cer si l-au vazut pe Maradona! Filmarea care a devenit virala la scurt timp dupa moartea zeului fotbalului 

Diego Maradona a murit la 60 de ani dupa ce a suferit un stop cardiorespirator.

Vestea mortii lui Maradona a cutremurat lumea fotbalului, iar fanii nu pot accepta ideea ca idolul lor nu mai este. Multi dintre ei cauta moduri prin care sa se apropie de superstarul argentinian.

Intr-un clip devenit viral pe retelele de socializare, filmat in orasul Parana, din Argentina, fanii au spus ca observa silueta lui Maradona pe cer, in reflexia lunii. Acestia sustin ca in imagini poate fi vazut superstarul fotbalului, alergand cu spatele, iar de la distanta poate fi observat si numarul de pe tricoul sau.

#PARANÁ El reflejo de la luz de la luna con las nubes formaron lo que para muchos es la imagen de Diego Maradona en el cielo de Entre Ríos. ¿Vos lo ves? ¿Qué opinás? pic.twitter.com/WJheWM5ODj — DataConurbano / NET (@DataConurbano) November 29, 2020

Filmarea a devenit rapid virala pe retelele de socializare, starnind reale emotii in randul fanaticilor, dar si neincredere, multi dintre ei punand la indoiala veridicitatea filmarii.

Ceva similar s-a intamplat la un altar facut de fanii lui Maradona la prima casa a fotbalistului din La Paternal. Intr-un colt care fusese ars de focul lumanarilor, unul dintre fani asigura ca poate vedea silueta lui Maradona.

"Am fost la prima casa a lui Maradona. Am scos poza asta. Va intreb pe voi: cati Maradona vedeti in poza? Eu am vazut doi, apoi am observat ca cel de-al doilea, din coltul stanga este de fapt arsura lumanarilor. Nu stiu daca innebunesc sau nu", a scris Martin Mazur pe Twitter, alaturi de imaginea sanctuarului.

Fui a la primera casa en Paternal de Maradona. Saqué esta foto. Les pregunto: ¿cuántos Maradona ven en la foto? Yo inmediatamente vi dos, luego vi que el segundo, el de abajo a la izquierda, era en realidad la quemadura de las velas. No sé si me estoy volviendo loco o qué pic.twitter.com/uSQ3qXiZ7A — Martin Mazur (@martinmazur) November 29, 2020