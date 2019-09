ALERTA la Barcelona, ANSU FATI s-a rupt! Dupa ce l-a pierdut pe Messi, acum s-a accidentat si pustiul minune

Barcelona a primit inca o lovitura. Ansu Fati s-a accidentat si alatura listei de accidentati langa Messi, Jordi Alba si Samuel Umtiti.

Antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde il convocase initial pe pustiul minune pentru meciul cu Getafe de sambata, dar acesta a acuzat dureri la genuchiul drept la ultimul antrenament. Desi nu parea nimic grav si in prima faza a fost dat incert, Valverde a decis sa nu riste si l-a lasat acasa.

"Este un debut de sezon destul de complicat, dar nu neaparat din cauza accidentarilor. Acum e din cauza rezultatelor! Am dori sa fim pe primul loc, dar de-a lungul unui sezon pot aparea suisuri si coborasuri. Ne lipseste si Messi. Nici el, nici Luis Suarez nu au fost cu noi in pregatire, dar ne vom descurca, avem destule resurse", a spus antrenorul inainte de meci.

[INJURY NEWS] Ansu Fati has a tendon problem in his right knee and will miss Saturday's game at Getafe. More details ▶ https://t.co/YmlVT183c5 pic.twitter.com/0IVPbC3nJL