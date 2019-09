Povestea celui mai rusinos gol incasat de Barcelona! Alexander-Arnold povesteste cum a gandit golul care a infundat echipa lui Messi

Din articol Barcelona resimte efectul Liverpool

Alexander-Arnold, cel mai inspirat om din meciul dintre Barcelona si Liverpool a vorbit in premiera despre golul care a dus la cea mai mare umilinta a echipei lui Valverde din istorie.

Fundasul lui Liverpool si unul dintre cei mai buni jucatori ai sezonului trecut, a oferit un interviu publicatiei Daily Mail in care a explicat cum s-a desfasurat faza celui mai rusinos gol pe care Barcelona l-a incasat vreodata.

Alexander-Arnold a fost cel desemnat sa bata cornerul din care Liverpool a inscris golul victoriei pe Anfield. Golul a fost unul care i-a luat prin surprindere pe jucatorii Barcelonei, care erau atenti la orice, mai putin la mingea trimisa de fundas catre Origi.

"A fost totul instinctiv. Nu am repetat inainte. Am vazut o oportunitate si am profitat de ea. Am vazut jucatori cu spatele, jucatori care nu erau atenti la minge, pe Ter Stegen asezand pe cineva...Niciun jucator de-al Barcelonei nu se uita la minge.

L-am vazut pe Origi in centru, am vazut un tricou rosu si m-am gandit: "De ce nu?". Daca nu ar fi functionat, ar fi tipat la mine. Procesul de gandire a momentului a fost de jumatate de secunda, dar a meritat riscul. Am lovit mingea si m-am gandit: "Sa vedem ce iese"", a spus Alexander-Arnold pentru Daily Mail.

Barcelona resimte efectul Liverpool

Meciul cu impotriva celor de la Barcelona s-a terminat 4-0, prin dublele facute de Origi si Wiljnaldum. De la acel meci, a inceput declinul Barcelonei, care a castigat campionatul datorita avantajului de puncte pe care il avea, dar a pierdut Cupa Spaniei in fata Valenciei. In prezent, Barcelona se regaseste la cel mai slab start de sezon din ultimii 25 de ani.