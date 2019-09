Barcelona, transfer 2 in 1! I-a gasit inlocuitor lui Valverde! Vine cu o super-vedeta la pachet 

Din articol A rezolvat deja primul transfer

Barcelona pregateste doua transferuri "extraterestre" pentru sezonul viitor.

Catalanii si-au pregatit planul de rezerva, daca Ernesto Valverde nu reuseste sa atinga obiectivele echipei nici in acest sezon. Obiectivul principal este Champions League, unde catalanii au avut parte de rezultate rusinoase si neasteptate in era "Valverde". Antrenorul este contestat tot mai mult de fani si presa spaniola, ba mai mult, dupa fiecare partida a catalanilor, fanii comenteaza la pozele postate pe pagina oficiala a clubului "#ValverdeOut".

Favorit in preluarea echipei este fostul mare jucator, Xavi, cel care si-a inceput cariera in antrenorat anul acesta, in Arabia Saudita. Legenda Barcelonei este antrenorul celor de la Al Sadd, de la inceputul sezonului si are deja rezultate impresionante, calificand echipa in semifinalele Ligii Campionilor Asiei. Xavi se va confrunta in semifinale cu echipa lui Razvan Lucescu, Al Hilal.

Xavi a afirmat in numeroase randuri ca intentioneaza sa antreneze Barcelona, iar inlocuirea lui Valverde pare un prilej pentru spaniol.

A rezolvat deja primul transfer

Conform ziarului de casa al catalanilor, Sport, Xavi si-ar fi gasit si primul jucator pe care il doreste alaturi de el la Barcelona si este tocmai unul antrenat de fostul sau antrenor, Pep Guardiola. Atacantul celor de la City, Raheem Sterling ar fi obiectivul principal al lui Xavi pentru proiectul pe care il construieste la Barcelona. Dupa spusele sale, Sterling ar fi urmasul lui Messi si Ronaldo si ar putea marca o noua epoca in fotbal.