De data asta nu a mai salvat-o nici Messi! Barcelona, cel mai dezastruos inceput de sezon. Cele mai slabe cifre din ultimii ani 

Barcelona arata extrem de rau in acest start de sezon, iar infrangerea cu Granada confirma situatia nefericita de la club.

Campioana Spaniei nu i-a facut fata recent promovatei Granada, care a inceput meciul in avantaj, reusind sa inscrie in primele doua minute de joc. Golul a fost inscris din greseala nou-venitului Junior Firpo, care a debutat pentru Barcelona aseara. Catalanii au fost dominati pe intreaga partida de o Granada care a fragmentat meciul de fiecare data cand jucatorii Barcelonei erau la minge.

Messi nu a inceput titular, a intrat la pauza, dar nu a reusit sa mai faca diferenta de aceasta data. Jocul obosit al catalanilor a fost taxat de cei de la Granada, care au primit un penalty cadou de la Arturo Vidal, cel care a facut un hent in careul propriu.

Este cel mai slab inceput de sezon al ultimilor 25 de ani pentru Barcelona, care are doar 7 puncte in 5 etape disputate. Statisticile intaresc aceasta idee, Barcelona reusind un singur sut pe poarta in ultimele 3 meciuri din deplasare. Deplasarile sunt principala problema a Barcelonei. Daca in anii trecuti catalanii aveau record in La Liga pentru cele mai putine goluri primite intr-un sezon, anul acesta au ajuns deja la 9 goluri incasate dupa 5 etape.

"Cand pierzi trebuie sa meriti sa castigi, noi astazi nu am meritat victoria"

Antrenorul catalanilor, Ernesto Valverde a vorbit dupa meci si si-a asumat vina meciului slab facut de echipa sa. Fanii Barcelonei cer demisia antrenorului, inca de la inceputul sezonului.

"Incerc sa imi asum responsabilitatea pentru ce s-a intamplat. Actorii sunt jucatorii, cei care gresesc sau marcheeaza, dar antrenorul este cel responsabil, eu ma simt responsabil pentru ceea ce s-a intamplat", a spus Valverde conform publicatiei Sport.