Neymar a ajuns la Barcelona! Abia impacat cu seicii de la PSG si cu fanii, brazilianul a plecat in Spania. Motivul

Neymar va participa la un termen al procesului intentat Barcelonei in 2017.

Neymar a fost dorit de Barcelona in aceasta vara, dar PSG nu a vrut sa-i dea drumul. Chiar daca brazilianul a insistat pentru transfer, mutarea nu s-a realizat. Dupa luni in care relatia sa cu sefii lui PSG, dar si cu fanii, a fost una rece, Neymar a revenit cu doua goluri in doua meciuri din Ligue 1.

Neymar a ajuns ieri la Barcelona. El va participa la un termen al procesului pe care l-a intentat clubului catalan in 2017, dupa transferul la PSG. Neymar cere despagubiri de peste 12 milioane de euro.

Neymar a semnat in 2016 un contract de prelungire cu Barcelona, in care se stipula o clauza de loialitate de 26 milioane euro. La plecare, in 2017, el a incasat "doar" 14 milioane, ulterior cerand si restul de bani. Barcelona a refuzat pana acum sa plateasca.

