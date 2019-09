BARCELONA, REFUZATA CATEGORIC! Fostul capitan al catalanilor NU isi doreste sa faca parte din conducerea clubului

Din articol Legenda care a apartinut unui singur club

Odata cu plecarea lui Pep Segura din pozitia de director sportiv a Barcelonei, locul i-a fost propus unei legende a clubului.

Carles Puyol, fost capitan al Barcelonei in una dintre cele mai glorioase perioade ale echipei, si-a comunicat decizia in legatura cu propunerea primita din partea presedintelui, Josep Maria Bartomeu, de a ocupa functia de director sportiv al clubului.

Puyol si-a anuntat decizia prin intermediul contului oficial de Twitter, aceea de a nu accepta propunerea facuta, din motive personale.

"In ultimele saptamani s-au publicat diverse stiri referitoare la posibila incorporatie a mea in cadrul clubului, in calitate de director sportiv. Din aceasta cauza, ma simt responsabil sa comunic intregii familii ca, dupa mult timp de gandire, am decis sa nu accept oferta clubului.

Nu a fost o decizie usoara, mai ales ca intotdeauna am sustinut ca mi-ar placea sa revin in locul pe care il consider casa mea, insa, diversele proiecte personale in care sunt implicat m-ar impiedica sa ma dedic intru-totul echipei. As dori sa multumesc clubului pentru increderea oferita pentru a-mi oferi aceasta pozitie ce presupune atata responsabilitate. Visca Barca!", a spus Puyol pe pagina de Twitter.



Buenas tardes a todos, En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho, — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

Carles Puyol si-a inceput cariera in 1994, la echipa de tineret a Barcelonei. Jucatorul spaniol s-a dedicat in intregime clubului de care a apartinut, astfel ca a ramas la Barcelona pana in momentul retragerii, 20 de ani mai tarziu.

Puyol s-a retras in 2014 de la Barcelona, cu un palmares impresionant. A castigat 24 de trofee cu echipa de club, dintre care 3 Ligi ale Campionilor si doua trofee mari alaturi de nationala Spaniei, Campionatul European din 2008 si Campionatul Mondial din 2010. A calificat-o pe Spania in finala Campionatului Mondial printr-un gol marcat cu capul, impotriva Germaniei.

Sursa de inspiratie pentru multi, Puyol a devenit un etalon al definitiei "capitanului de echipa", datorita altruismului si dedicatiei sale, dar si a capacitatii de mobilizare a coechipierilor.