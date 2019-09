Sanctiune de tot rasul! Ce amenda a putut primi Barcelona in dosarul aducerii lui Griezmann de la Atletico Madrid

Federatia Spaniola de Fotbal a luat o decizie cu privire la transferul lui Antoine Griezmann.

Barcelona a fost reclamata de Atletico Madrid pentru ca au negociat cu Antoaine Griezmann in mijlocul sezonlui trecut si nu au respectat clauza de transfer din acel moment.

Antoine Griezmann a semnat cu Barcelona in aceasta vara cand i-a fost platita clauza de reziliere de 120 de milioane de euro. Atletico Madrid a reclamat faptul ca Barcelona a ajuns la un acord cu Griezmann in luna martie, moment in care clauza de reziliere a jucatorului era de 200 de milioane de euro.

Federatia Spaniola de Fotbal a luat o decizie cu privire la acest caz si i-a sanctionat pe cei de la Barcelona cu incredibila suma de 300 de euro.