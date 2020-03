"A fost cel mai slab Real pe care l-am intalnit!", Gerard Pique dupa infrangerea din El Clasico! Ce raspuns i-a dat capitanul Sergio Ramos

Real Madrid a castigat derby-ul cu Barcelona cu 2-0, insa Gerard Pique spune ca a avut in fata cea mai slaba echipa a Realului.

Barcelona a fost invinsa in El Clasico pe Santiago Bernabeu cu 2-0 si a pierdut prima pozitie din La Liga. Golurile au fost marcate de Vinicius si Mariano.

La finalul partidei, Gerard Pique a vorbit despre infrangerea Barcelonei si a spus ca a intalnit cel mai slab joc al rivalilor sai pe Santiago Bernabeu:

"Mai e mult din sezon, dar am pierdut o oportunitate de a-i rani pe cei de la Real. In prima repriza am facut un meci bun. Ei nu ne-au trimis sentimentul ca pot castiga, iar daca dadeam un gol sau doua alta era situatia.

Jocul lui Real Madrid din prima parte a fost cel mai slab pe care l-am intalnit pe Santiago Bernabeu!. Nu sunt critici. Spun asta pentru ca am pierdut o sansa mare. Ei nu ne transmiteau senzatii bune. In partea a doua am pierdut multe mingi in jumatatea noastra, iar ei au inceput sa creasca in joc. Golul a schimbat totul", a declarat Pique la finalul jocului.

Sergio Ramos: "Semnez pentru a castiga fiecare Clasico asa!"

Capitanul lui Real Madrid a avut un raspuns pentru rivalul sau la finalul meciului:

"Trebuie respectata opinia fiecaruia. Dar semnez pentru a castiga fiecare Clasico asa! Barcelona a controlat jocul in prima repriza, dar nu a fost periculoasa. In a doua parte am urcat pentru ca ne simteam bine din punct de vedere fizic. Cel mai important era sa fim din nou lideri, iar obiectivul a fost indeplinit.

Daca pierdeam am fi ajuns la cinci puncte de Barcelona si situatia ar fi fost mai complicata pentru noi. Aveam nevoie de aceasta legatura cu fanii. Aveam nevoie de victorie si de bucuria asta. Dar nu putem sa ne laudam pentru ca inca nu am castigat nimic", a spus Sergio Ramos.

Real Madrid a urcat pe prima pozitie in La Liga, cu 56 de puncte, la 1 punct distanta de rivala Barcelona. Etapa viitoare, Real va juca in deplasare la Betis, in timp ce catalanii vor primi vizita lui Real Sociedad.