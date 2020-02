LOVITURA pentru Zidane inainte de El Clasico! Dupa Hazard, un alt jucator e OUT pentru cel mai asteptat meci al planetei! Motivul stupid care i-a dat shut down antrenoului galacticilor

Real Madrid va primi vizita celor de la Barcelona, pe Bernabeu in etapa viitoare de campionat, iar Zinedine Zidane nu se poata baza pe doi jucatori. Primul este Eden Hazard care s-a accidentat in partida de campionat cu Levante, iar al doilea este Rodrygo, care va fi suspendat pentru un motiv absolut stupid. Formatia a doua a celor de la Real Madrid, a disputat duminica un meci impotriva celor de la San Sebastian Reyes, iar Rodrygo a vazut cartonasul rosu cu doar 2 minute inainte de finalul partidei, dupa ce a sarbatorit marcarea golului 2 inscris de el. Acesta a vazut al doilea cartonas galben dupa ce a sarbatorit excesiv marcarea golului, iar sanctiunea se aplica si este valaabila si in ceea ce priveste echipa mare.

Real Madrid - Barcelona este duminica, 1 martie, de la ora 22:00 in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro



Rodrygo solo goal with Castilla and being sent off after responding to goalie provocation (goalie didn’t get a yellow)pic.twitter.com/mySTllDrdG