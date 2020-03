Toata lumea credea ca nu o sa atinga mingea, dar a dat lovitura de gratie Barcelonei! Mariano Diaz, executie de maestru in EL Clasico

Real Madrid a invins-o cu 2-0 pe Barcelona.

Real Madrid a invins-o cu 2-0 pe Barcelona pe Santiago Bernabeu dupa golurile marcate de Vinicius si Mariano Diaz. In prima repriza, ambele echipe s-au anihilat reciproc, iar ocaziile mari nu au aparut. In partea a doua, Real Madrid a pus stapanire pe joc si a reusit sa inscrie prin Vinicius in minutul 71, dupa o eroare in defensiva catalanilor. In prelungurile meciului, Zidane a decis sa il introduca pe Mariano Diaz in teren in locul lui Benzema, iar un minut mai tarziu, acesta a reusit sa inscrie golul de 2-0.

ريال مدريد 2 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف ماريانووو ديااااااااز قاااااااااااااااااااااااااااااتل ????????????#ElClásico

