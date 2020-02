Se amana El Clasico din cauza coronavirusului? Reactie de ULTIMA ORA a federatiei dupa ce in Spania s-au confirmat 31 de cazuri de infectare cu tragicul virus

Real Madrid - Barcelona ar trebui sa se joace maine de la ora 22:00.

Isteria coronavirusului a ajuns si in Spania. Pana in acest moment s-au confirmat 31 de cazuri de infectare cu acest tragic virus, iar multa lume se intreba daca meciul de maine dintre Real Madrid si Barcelona se va disputa. Presedintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas a cofirmat ca meciul de maine seara dintre cele doua mari rivale se va disputa, ba chiar mai mult de atat, acesta se va disputa cu spectatori.

"Nu luam in considerare faptul de a amana El Clasico sau alte meciuri. Coronavirusul nu a ajuns in Madrid si e exclus faptul de a amana meciul", a declarat Javier Tebas, potrivit AS.



Real Madrid - Barcelona este maine, 1 martie, de la ora 22:00 in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro