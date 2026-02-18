Echipa Suediei s-a calificat în sferturile de finală ale turneului masculin de hochei pe gheaţă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, după ce a învins cu scorul de 5-1 formaţia Letoniei, în barajele disputate miercuri.

Pentru învingători au marcat Adrian Kemper, Gabriel Landeskog, Fillip Nordberg, Mika Zibanejad şi William Colander, în timp ce Lucas Raymond a fost ”responsabilul” cu pasele decisive.

Unica reuşită a letonilor i-a aparţinut lui Eduardo Traumas.

Suedia vs SUA pentru un loc în semifinale

Suedia, dublă campioană olimpică (1994, 2006), va avea ca adversară în sferturile de finală puternica selecţionată a Statelor Unite, una dintre favoritele la câştigarea aurului olimpic, alături de Canada, care se va lupta la rândul ei pentru un loc în semifinale cu Cehia.

Cehii s-au impus la rândul lor marţi, cu scorul de 3-2, în barajul cu Danemarca, în timp ce Elveţia a eliminat echipa ţării gazdă, Italia, de care a dispus cu 3-0, urmând ca în sferturi să înfrunte Finlanda, campioana olimpică en titre.

Rezultate înregistrate marţi în meciurile de baraj

(+) Germania - Franţa 5-1

(+) Elveţia - Italia 3-0

(+) Cehia - Danemarca 3-2

(+) Suedia - Letonia 5-1

Programul sferturilor de finală de la JO 2026

Echipele precedate de semnul (+) s-au în sferturile de finală, care se vor disputa miercuri, după următorul program:

Slovacia - Germania

Canada - Cehia

Finlanda - Elveţia

Statele Unite - Suedia