Poate că un sportiv de mare clasă, care poate reprezenta un model pentru tânăra generație, nu ar trebui să fie neapărat un câștigător de trofee, ci o persoană cu personalitate puternică și care oferă un exemplu de devotament față de sportul pe care îl practică.



De la aproape ieșită din circuit, la top 50 WTA

În a doua parte a anului 2024, Sorana Cîrstea a stat departe de circuitul WTA timp de șase luni, interval în care a suferit o intervenție chirurgicală la picior și a trecut printr-o recuperare chinuitoare. Ea suferea de dureri cronice în urma unei afecțiuni denumite fasciită plantară, care i-a afectat cariera și a făcut să nu ajungă la potențialul scontat, după sfertul de finală de la Roland Garros, din 2009, când avea doar 19 ani.



La 34 de ani, multă lume nu îi mai dădea multe șanse de revenire în prim-plan. În culise, cu strângeri din dinți și lacrimi, când alții nici măcar nu mai o aveau în vedere, pe fondul telenovelei Simonei Halep, și cu rezultatele salutate zgomotos ale altor sportivi, Sorana s-a regrupat și a redevenit o forță greu de ignorat în circuitul de tenis feminin.



I se prevedea retragea, dar a avut o revenire de senzație

Cu câteva milioane de dolari câștigate din sport, cu o situație financiară deja bună din familie, cu o vârstă la care alții abia se mai ridică din pat fără scrâșnete și cu uzura celor trei decenii din sportul profesionist, se părea că se întrevede finalul liniștit al carierei, pentru una dintre cele mai carismatice tenismene din istoria României.



Însă sportiva crescută la Târgoviște a găsit puterea să revină la o formă fizică și psihică corespunzătoare și a terminat sezonul în top 50 mondial, ocupând acum poziția a 43-a și fiind încadrată în clasamentul WTA de mult mai tinerele Jaqueline Cristian (locul 39 / 27 de ani) și Gabriela Ruse (locul 88 / 28 de ani), noile vedete ale tenisului feminin românesc.



În 2025, Sorana Cîrstea s-a impus la Tennis in the Land - Cleveland (simplu) și la Madrid Open (dublu) și a oferit meciuri memorabile, cu victorii contra unor jucătoare cu nume, precum Diana Shnaider, Veronika Kudermetova, Sofia Kenin, Marketa Vondrousova (a salvat 6 mingi de meci ale adversarei!), Laura Siegemund sau Daria Kasatkina.



A anunțat că 2026 va fi ultimul pe terenul de tenis

Sorana a anunțat deja că 2026 va fi cântecul său de lebădă, ultimul sezon în circuitul WTA. "Anul viitor va fi al 20-lea al meu în circuit, ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii câțiva ani au fost cei mai fericiți ai mei pe teren și tocmai asta m-a făcut să continui. Am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an pe circuit. Când iubești ceva atât de mult, nu este ușor să spui 'la revedere'. Totuși, pentru moment, acesta nu este un rămas-bun, ci un 'ne mai vedem încă o dată' ", a declarat aceasta recent.



Nu putem decât să salutăm o sportivă puternică, ambițioasă, talentată și cu o carieră curată, care a reprezentat cu mândrie și finețe România într-un sport dificil și exclusivist. Cel mai bun exemplu pentru tinerii sportivi poate fi, uneori, să nu renunțe oricât de greu ar fi drumul. Iar Sorana în mod sigur a fost o campioană adevărată și un model demn de urmat, din acest punct de vedere.



