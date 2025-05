"FCSB a speculat perfect slăbiciunile sau lipsa de constanță a rivalelor"

FCSB este campioana ediției 2024-2025 a Ligii 1 de fotbal, păstrând în mare parte din play-off o distanță confortabilă față de contracandidatele CFR Cluj, FC Universitatea Cluj și CS Universitatea Craiova. Performanța vine după un sezon bun în Europa League, în care "roș-albaștrii" l-au bătut pe Răzvan Lucescu pe unde l-au prins, dar au fost eliminați de Lyon în optimile de finală ale competiției, iar clubul a încasat 20 de milioane de euro din această aventură europeană. Cu frâna de mână trasă în competițiile interne, FCSB a părut că a pierdut momentan strocul în fața celor două echipe din Cluj și a Craiovei, dar a mizat pe constanță și cinism în momentele cheie și a ieșit cu bine la liman.



Cu un lot deja bine închegat, experimentat și dublat pe fiecare post, cu un joc solid în momentele cruciale, cu o academie din care răsar anual câțiva juniori buni, cu un antrenor care s-a adaptat perfect particularităților funcției la echipa din Berceni și cu un patron mai mult concentrat pe alegerile prezidențiale din ultimul an, FCSB pare o campioană meritată, după ce a speculat perfect slăbiciunile sau lipsa de constanță a rivalelor.



"Cred că va fi ultimul sezon în care FCSB va valsa fără piedici prin campionat"

Dar cred că va fi ultimul sezon în care FCSB va valsa fără piedici prin campionat. La nivel intern, eventualele plecări ale lui Târnovanu, Ngezana, Dawa, Olaru sau Bîrligea pot destabiliza echipa, iar Charalambous rămâne fără contract de luna viitoare și nu a semnat încă prelungirea, așa că situația are multe necunoscute. În plus, după ce a pariat electoral greșit de trei ori pe Georgescu, Antonescu și Simion, Gigi Becali va trebui să se descurce și fără sprijinul fanului fecesebist Marcel Ciolacu, care este pe cale să fie aruncat peste bord de PSD, după dezastrul electoral din ultimul an. Rămâne doar să constatăm ce va însemna efectiv lipsa acestui aliat politic.



La nivel extern, probabil că bucureștenii nu vor mai prinde prea curând o situație favorabilă, la fel ca în acest sezon. CFR Cluj pare să-și fi stabilizat lotul și situația financiară, după o situație extrem de grea în ultimele două sezoane, în care a fost nevoită să-și vândă mulți jucători de bază, uneori chiar rivalelor din Liga 1. Fie că patronul Ioan Varga chiar a găsit tone de aur prin Africa, unde desfășoară aventuri de business, fie că balanța contabilă a fost echilibrată corespunzător de președintele Cristi Balaj, clujenii par să fi redevenit echipa cinică și eficientă din mandatele precedente ale lui Dan Petrescu, dar prea târziu pentru a pune probleme pe finalul acestui sezon.



"Craiova rămâne o echipă redutabilă, capabilă de rezultate spectaculoase"

Craiova lui Rotaru, Cârțu și Rădoi rămâne o echipă redutabilă, capabilă de rezultate spectaculoase, dar și se unele deplorabile. Are un lot îmbibat de talente, dar pare despărțită mereu de câteva faze și câteva puncte de titlul de campioană. Dacă păstrează antrenorul și lotul actual, mai face câteva transferuri cu cap și se păstrează liniștea la nivel de conducere, "Știința" e programată să intre în top 3 în sezonul viitor, poate chiar să fie la o palmă distanță de titlu, din nou.



Universitatea Cluj e surpriza plăcută a acestui campionat, cu un parcurs foarte bun, în ciuda unui lot asamblat de Neluțu Sabău din jucători refuzați sau neadaptați la alte echipe. Cu o susținere fantastică în Cluj-Napoca și în Ardeal, "Șepcile Roșii" au șanse mari prindă play-off-ul și în 2026, dacă vor reuși să învețe din eșecul lui Sepsi și să construiască un lot care gestioneze cum trebuie și participarea în preliminariile Conference League, prima participare într-o competiție europeană după trei decenii.



"Noua conducere a Rapidului trebuie să construiască un lot mai concentrat pe goluri urâte decât pe bare frumoase"

Adevăratul pericol pentru FCSB rămân însă rivalele tradiționale. Rapidul lui Dan Șucu, în ciuda sincopelor și naivității din ultimele două sezoane, este un club construit să devină un adversar redutabil, în viitorul apropiat. Pentru giuleșteni va urma o vara extrem de agitată, în care vor fi înlocuiți antrenorul și conducerea sportivă, cel mai probabil urmând să fie aduși oameni pe filiera italiană.

Fără presiunea obișnuită din partea liderilor galeriei, dar și fără personalitatea puternică a lui Cristi Săpunaru în vestiar, care se va retrage din activitate la finalul sezonului, noua conducere trebuie să construiască un lot mai concentrat pe goluri urâte decât pe bare frumoase, poate chiar cu jucători împrumutați de la Genoa. Cu "cea mai modernă bază sportivă din România", care se va deschide la Ștefănești, și cu milioanele, aliații politici și economici și modelul de afacere ale lui Dan Șucu, Rapidul are nevoie doar de un start bun de sezon și apoi să se lase purtat de entuziasmul suflării rapidiste spre titlu.



"Dinamo s-a despărțit de cea mai neagră perioadă din istoria sa și se poate implica în lupta pentru trofee"

Un alt mare pericol pentru FCSB îl reprezintă Dinamo, deși nu pare, în acest moment, după rezultatele din play-off. Cu un progres remarcabil la nivel sportiv în ultimii doi ani, cu o conducere tehnică și administrativă foarte capabile și cu entuziasmul și foamea de rezultate a fanilor dinamoviști, "câinii" par pregătiți să treacă la nivelul următor de performanță.

Cel mai probabil, echipa va ieși din insolvență în următorul an, moment în care se vor ridica și constrângerile legate de transferuri și cheltuieli. Stabilitatea clubului, prelungirea înțelegerii cu antrenorul Zeljko Kopic până în 2028 și începerea din timp a campaniei de transferuri, semnalizează faptul că Dinamo s-a despărțit de cea mai neagră perioadă din istoria sa și se poate implica în lupta pentru trofee.