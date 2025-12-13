Transformarea majoră făcută de Sorana Cîrstea, care i-a dat forțe noi în 2025: cum și-a schimbat mentalitatea

Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) a bifat o revenire uluitoare în 2025. În a doua parte a anului 2024, românca a fost departe de circuitul WTA timp de șase luni, interval în care a suferit o intervenție chirurgicală la picior.

Recuperată, Sorana Cîrstea a jucat dezinvolt în proba de dublu, în care a revenit după o lungă absență, și a cucerit trofeul WTA 1000, pus în joc la Madrid. Spre finalul verii, jucătoarea din Târgoviște a confirmat și în proba individuală, cu titlul WTA 250 adjudecat la Cleveland. Cel de-al treilea trofeu de simplu al carierei a confirmat rezultatul semnat la Iași, unde a jucat semifinală de competiție.

Sorana Cîrstea: „De ceea ce te plângi este visul altei persoane.”

Unul dintre secretele care au condus la transformarea Soranei Cîrstea pare să fie schimbarea mentalității; mai exact, românca declară că a învățat să privească partea bună a lucrurilor și să nu persiste în a se gândi prea mult la greșelile comise.

„De ceea ce te plângi este visul altei persoane. Ai fost număr 4 în lume? Aș fi dat orice ca să fiu acolo.



Cea mai înaltă clasare a mea a fost locul 21. Sunt sigură că există oameni în lume care ar da orice ca să fie pe acea poziție.



Dacă ai dat tot ce ai avut mai bun, ar trebui să te mândrești. Suntem câteva dintre puținele jucătoare care au reușit în tenis,” a punctat jucătoarea de tenis din România, în dialog cu fosta tenismenă din Franța, Caroline Garcia, în podcastul Tennis Insider Club.

