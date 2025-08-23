La 35 de ani, vârstă la care multe dintre colegele ei de generație s-au retras demult, „Sori“ joacă la foc automat. Și cu rezultate excelente. În luna august, ea a disputat 10 partide și a câștigat 9 dintre ele! Singura adversară care a învins-o a fost Iga Swiatek (2 WTA), la Cincinnati.

Sorana Cîrstea e o jucătoare cu adevărat admirabilă, în tenisul feminin! Nu pentru că e din România și se bucură de simpatia și admirația noastră, ci pentru că ce a reușit, la Cleveland, e o raritate în circuitul WTA.

Meci de infarct în La Liga! Barcelona era condusă cu 2-0 în minutul 50, după s-au înscris goluri pe bandă rulantă

Sorana Cîrstea se apropie de 10,5 milioane de dolari

În această seară, Cîrstea și-a întregit capodopera, la Cleveland, cucerind trofeul după o zi magică, după cum sport.ro a scris aici.

Prin acest triumf, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de 36.600 de dolari. În acest moment, în dreptul ei figurează suma totală de 10.465.605 dolari câștigată din tenis.

Atenție: vorbim despre premiile adunate exclusiv în turnee! Fără a pune la socoteală banii pe care „Sori“ i-a încasat de pe urma contractelor de sponsorizare. Dar chiar și fără sumele primite de la sponsori, e clar că Sorana Cîrstea e printre cele mai bogate femei din România. Pe de altă parte, trebuie spus că ea și-a dedicat viața sportului de performanță. Dovadă și faptul că activează în circuitul WTA din 2006. De 19 ani, adică!

Sorana Cîrstea, după Halep în clasamentul banilor

În acest moment, Sorana Cîrstea e a doua româncă în clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin, realizat exclusiv pe baza sumelor adunate în turnee. Iată cum stau fetele noastre, în această ierarhie:

4. Simona Halep - 40,236,618 de dolari

72. Sorana Cîrstea - 10.465.605

92. Irina Begu - 8,829,180

111. Monica Niculescu - 7,098,666

219 – Ana Bogdan - 3,543,143

265 – Mihaela Buzărnescu - 2,786,177

271. Gabriela Ruse - 2,741,887

276 – Irina Spîrlea - 2,652,068

293 – Jaqueline Cristian - 2,509,750

305 – Alexandra Dulgheru - 2,329,967

