De la ”Unde l-ați găsit, pe Google?” la ”Ușor, k-o pici pe Dinamo”. Ținta ironiilor la început, Kopic și-a impus treptat calitatea dobândită la ”coloșii” din Croația, Dinamo Zagreb și Hajduk Split. Pentru că nu se poate lăuda oricine cu această performanță.



La finalul anului 2023, Kopic și-a luat inima în dinți și a acceptat o misiune dificilă. A preluat proaspăt-promovata Dinamo București cu obiectivul clar de a o salva de la retrogradare. La doi ani distanță, ambițiile sunt cu totul altele. Se visează la titlu în Ștefan cel Mare, și asta doar datorită lui.

Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face ”show la conferință”



De ce? Pentru că a reconstruit Dinamo cu seriozitate și, mai ales, cu respectul pe care l-a câștigat în vestiarul său. Și nu numai! Zeljko nu a ținut niciodată prima pagină a ziarelor. Nu a făcut niciodată ”show la conferință”, nu a sărit la gâtul arbitrilor la flash-interviu și a stat departe de ”circ”, reușind astfel să-și țină imaginea imaculată. A tăcut și a făcut, cum se spune pe la noi.



Până acum, Kopic ne-a demonstrat că este antrenor și, recent, ne-a arătat că se simte excelent la noi. La Gala Fanatik a fost protagonistul unui moment important: a vorbit pentru prima oară în limba română! Vizibil emoționat, croatul a smuls ropote de aplauze după ce a primit, pentru al doilea an la rând, premiul de ”Antrenorul anului în Superligă”.



”Sunt onorat să primesc acest premiu pentru al doilea an la rând. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes. Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo pentru tot ceea ce am realizat împreună. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public. Vă mulțumesc tuturor”, a spus Kopic, care s-a și ajutat, de la un anumit punct, de o ”fițuică” pregătită special în cazul în care va fi copleșit de emoții.



Evident, momentul bun în care se află Dinamo acum se datorează și conducerii, care a adus liniște pe plan financiar după ani de zile în care clubul a fost ”înecat” în datorii, dar ”renașterea” pe plan sportiv poartă o singură semnătură: Zeljko Kopic.

