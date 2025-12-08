Sorana Cîrstea ocupă locul 43 în clasamentul WTA la finalul sezonului 2025, o stagiune în care a reușit să strângă treizeci de victorii, în proba individuală.
Trofeul cucerit la Madrid, în proba de dublu, dar și titlul adjudecat în proba individuală de la Cleveland au arătat că sportiva din România este capabilă de performanțe uriașe atunci când presiunea rezultatului scade.
Sorana Cîrstea, după două decenii în circuitul WTA: „Am multe regrete.”
Despre această focalizare excesivă asupra bilanțului, Sorana Cîrstea s-a pronunțat într-un interviu acordat după ce a anunțat public faptul că 2026 va rămâne ultimul sezon al său în circuitul WTA.
„Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul. Pot să rămân în această stare de frustrare - că nu am fost număr unu, că nu am câștigat un turneu de mare șlem - și să mă simt ca o ratată, sau mă pot concentra pe ziua de astăzi și să dau tot ce am azi. Și mâine. Și poimâine. Iar, după asta, vom vedea unde mă vor duce aceste eforturi.
„Am făcut pace cu mine însămi. Mă concentrez pe lucrurile pe care le pot controla.”
Am făcut pace cu mine însămi pentru a nu mai fi atât de orientată pe rezultate. Mă concentrez pe bucurie, pe lucrurile pe care le pot controla.
Eu nu îi cred pe oamenii care spun că nu au regrete. Am multe regrete. Cred că aș fi putut să fiu mai disciplinată, aș fi putut să ascult mai mult.
Sunt multe, multe lucruri pe care le-aș fi putut face mai bine. Dar am făcut pace cu ele,” s-a pronunțat Sorana Cîrstea în podcastul Tennis Insider Club.
2026, ultimul an al Soranei Cîrstea în tenis
Sorana Cîrstea va împlini vârsta de 36 de ani în circuitul WTA.
„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucătoare profesionistă de tenis.
Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit,” a anunțat Cîrstea, pe rețelele sociale.