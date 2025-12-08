Sorana Cîrstea ocupă locul 43 în clasamentul WTA la finalul sezonului 2025, o stagiune în care a reușit să strângă treizeci de victorii, în proba individuală.

Trofeul cucerit la Madrid, în proba de dublu, dar și titlul adjudecat în proba individuală de la Cleveland au arătat că sportiva din România este capabilă de performanțe uriașe atunci când presiunea rezultatului scade.

Sorana Cîrstea, după două decenii în circuitul WTA: „Am multe regrete.”

Despre această focalizare excesivă asupra bilanțului, Sorana Cîrstea s-a pronunțat într-un interviu acordat după ce a anunțat public faptul că 2026 va rămâne ultimul sezon al său în circuitul WTA.

„Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul. Pot să rămân în această stare de frustrare - că nu am fost număr unu, că nu am câștigat un turneu de mare șlem - și să mă simt ca o ratată, sau mă pot concentra pe ziua de astăzi și să dau tot ce am azi. Și mâine. Și poimâine. Iar, după asta, vom vedea unde mă vor duce aceste eforturi.