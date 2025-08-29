Rădoi a și primit ce a cerut , cu mai puține transferuri exotice, în afară de Al Hamlawi, dar și palestinianul se dovedește a fi un jucător valoros, cu mai mulți jucători experimentați, gen Alexandru Crețu și Tudor Băluță, cu doi ucraineni peste media campionatului românesc, portarul Isenko (chiar dacă a mai gafat) și fundașul central Romanchuk (exact și anticipativ în apărare și cu apariții ofensive eficiente), dar și cu câțiva tineri talentați, de perspectivă – Băsceanu, Mihnea Rădulescu și David Matei -, deși niciunuia nu i-a fost acordată încredere la returrul cu Bașakșehir. Plus „pilonii” Bancu, Cicâldău și Baiaram. Per ansamblu, cel mai bun lot din România.

Printre jocuri mai puțin reușite (3-3 la UTA după ce a condus cu 3-0 și 1-2 la Sarajevo), după nervi și pumni în copertină, dar și după o muncă asiduă, începută acum un an, Rădoi a construit o echipă puternică la Craiova. De altfel, cred că e singura echipă de la noi construită cu migală și cu bună știință de un antrenor, lăsat să-și facă treaba în ciuda eșecurilor din sezonul trecut (ratarea finalei Cupei și abia locul 3 după pretențiile de titlu).

A fost seara perfectului simplu în fotbalul românesc. Marcarăm, câștigarăm, ne calificarăm în fața unei echipe mai bine cotate și cu un buget aproape de trei ori mai mare. Acest perfect simplu s-a transformat, o oră mai târziu, în „mai mult ca perfect”, după victoria FCSB-ului în fața celor de la Aberdeen . Pentru că e remarcabil să avem două echipe în grupele competițiilor europene, ținând cont de starea generală a fotbalului românesc.

În aceste condiții, Universitatea Craiova pare a fi, în momentul de față, principala candidată la titlu în actualul campionat.

Cel mai important, fotbalul a reînviat la Craiova după mulți ani de incertitudini, de încercări nereușite, de inconstanță și ratări repetate atât în Liga 1, cât și în cupele europene. Oltenii au simțit că în sfârșit s-a făcut treabă cu seriozitate, că Rădoi nu acceptă compromisurile și că e un antrenor dedicat, care pregătește echipa și meciurile la cele mai mici detalii. Și de aceea au umplut stadionul și cred că îl vor umple și în alte jocuri din acest sezon, atât în competițiile interne, cât și în Conference League.



FCSB



Campioana României a făcut ce trebuia să facă și la Aberdeen, în fața unei echipe modeste, să joace fotbalul pe care-l știe și pe care l-a exersat cu brio în sezonul trecut. Fără schimbări la pauză, probabil că patronul și-a dat seama că mai mult încurcă și bulversează echipa când se bagă să schimbe ceva care merge (era 1-0 și Aberdeen juca în 10), FCSB și-a consolidat avantajul și a învins clar.



A fost și seara revenirii aproape de forma care l-a consacrat a lui Darius Olaru, incisiv și eficient, cu două goluri care au decis meciul. Cu el în frunte va începe și cursa de recuperare din campionat, unde sunt nu mai puțin de 14 puncte față de liderul Universitate Craiova.



Mi-a mai plăcut Lixandru, foarte bună alegerea, a cui o fi fost, de a-l titulariza în detrimentul lui Chiricheș, a cărui vârstă a început să se simtă. Lixandru e și el aproape de ce ne obișnuise în sezonul precedent, un mijlocaș care face un mare efort pe parcursul unui joc, bun la recuperare, cu ieșiri din defensivă care destabilizează sistemul advers.



A fost seara revenirilor la fotbal, pentru că și Adrian Șut a jucat mai exact, nu s-a mai hazardat, nu a mai greșit, înscriind și un gol superb.



Iar la remarcați nu pot să-l omit pe inepuizabilul Valentin Crețu, depsre care credeam că i-au mai stat motoarele, însă aseară i s-a potrivit refrenul „Moșule, ce tânăr ești”, el reușind, printre multe apariții ofensive, și pasa decisivă la golul de 3-0.



Un meci bun făcut de FCSB, probabil că vom vedea altă față a echipei după această calificare, fără accidente gen eșecul din Andorra, ratarea calificării cu Shkendija sau înfrângerile cu Slobozia și FC Argeș. Totul depinde și de cât de mult se bagă Becali în seamă pe parcursul unui meci. Ideal ar fi să rămână doar la primul 11 și să-i lase pe antrenori să ia deciziile de schimbări și tactice pe parcursul unui joc.



În concluzie, trebuie să ne bucurăm că avem două echipe românești în grupele principale ale cupelor europene, în condițiile unui fotbal care nu produce mare lucru și care s-a orientat mai mult, în ultimii mulți ani, spre aducerea de străini în majoritate de valoare îndoielnică.

VIDEO Conferință de presă Elias Charalambous după FCSB - Aberdeen 3-0



