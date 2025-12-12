Veteranul Jamie Vardy, atacantul echipei Cremonese, a fost votat cel mai bun jucător al lunii noiembrie în Serie A, informează site-ul Football Italia.

Jamie Vardy a devenit astfel primul englez desemnat jucătorul lunii în Serie A.

"Premiul EA SPORTS FC pentru jucătorul lunii noiembrie i-a fost atribuit jucătorului de la Cremonese, Jamie Vardy.

Voturile online ale fanilor, combinate cu datele statistice individuale, l-au desemnat pe Jamie Vardy câştigător, el învingându-i pe campioni precum Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese)", a anunţat Lega Serie A într-un comunicat publicat joi.

De ce a fost desemnat Jamie Vardy cel mai bun



"Cei mai buni şase jucători ai lunii au fost selectaţi ţinând cont de analiza avansată a Kama Sport, creată pe baza datelor de urmărire înregistrate cu sistemul Hawk-Eye.

Sistemul de rating ia în considerare nu doar datele statistice şi tehnice, ci şi datele referitoare la poziţionare.

Acest lucru face posibilă analizarea unor aspecte cruciale precum mişcarea fără minge şi, prin urmare, mişcările optime, alegerile de joc şi contribuţia la eficienţa tehnică şi fizică a echipei, ceea ce permite o evaluare obiectivă şi calitativă a performanţei", se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Directorul general al Lega Serie A, Luigi De Siervo, a declarat:

"Jamie Vardy este cu adevărat un jucător dintr-o altă epocă. Unul dintre acele talente care, cu istoria lor, realizările lor şi spiritul de neclintit cu care trăiesc fiecare meci, exprimă cel mai bine romantismul fotbalului.

Sosirea sa la Cremonese, care a profitat rapid de oportunitate în această vară, a fost întâmpinată cu mare entuziasm de toţi fanii Serie A, iar Vardy îi răsplăteşte cu performanţe de cel mai înalt nivel, un leadership înnăscut şi goluri importante, rezultat al spiritului competitiv şi al calităţilor şutului său care l-au distins întotdeauna".

Vardy, care pe 11 ianuarie va împlini 39 de ani, a semnat în vară cu nou-promovata Cremonese, pentru care a marcat 4 goluri în 10 meciuri din Serie A.

În clasament, echipa englezului este pe un surprinzător loc 9 după 14 etape.

