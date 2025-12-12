FOTO Nick Kyrgios, mesaj brutal înainte de meciul cu Sabalenka: „Nimănui nu-i pasă de ce ziceți voi!”

Nick Kyrgios, mesaj brutal &icirc;nainte de meciul cu Sabalenka: &bdquo;Nimănui nu-i pasă de ce ziceți voi!&rdquo; Tenis
Nick Kyrgios a reacționat virulent la adresa celor care critică „Bătălia Sexelor”, meciul demonstrativ pe care îl va disputa împotriva Arynei Sabalenka pe 28 decembrie, la Dubai. Australianul le-a transmis contestatarilor să se relaxeze, fiindcă opiniile lor nu contează.

Nick KyrgiosTenisAryna Sabalenka
Anunțul duelului dintre controversatul tenismen australian și liderul mondial din circuitul feminin a stârnit un val de reacții în lumea sportului. În timp ce unii fani așteaptă spectacolul, criticii au susținut că un astfel de meci ar putea dăuna imaginii tenisului feminin, mai ales dacă Sabalenka ar pierde categoric. După ce bielorusa a apărat ideea la emisiunea lui Piers Morgan, Kyrgios a simțit nevoia să intervină în stilul său caracteristic.

Finalistul de la Wimbledon 2022 consideră că tot „zgomotul” negativ din jurul evenimentului nu face decât să crească interesul publicului. Într-o postare pe rețelele de socializare, Kyrgios a explicat că scopul principal este entertainment-ul și promovarea sportului, nu dezbaterile inutile.

„Suntem doi oameni care vor spectacol”

„Apropo, toate comentariile negative la adresa Bătăliei Sexelor nu fac nimic altceva decât să-i ofere și mai multă atenție. La finalul zilei, Aryna va rămâne în istorie drept una dintre cele mai mari jucătoare, iar eu voi fi cel care a distrat publicul din toată lumea”, a scris australianul pe Instagram.

Kyrgios a continuat tirada, subliniind relația de prietenie dintre el și Sabalenka și dorința comună de a oferi un show pe cinste: „Suntem doi oameni, buni prieteni, care vor să facă spectacol și să atragă priviri asupra tenisului. Nu toate prostiile astea... Nu vi se pare că tenisul merge în direcția bună? Așezați-vă și bucurați-vă de show, amândoi iubim provocarea și intrăm în asta fără o experiență reală anterioară. Nimănui nu-i pasă de ce aveți voi de spus”.

Anterior acestei ieșiri, Sabalenka menționase că presiunea majoră va fi pe umerii lui Kyrgios, pe care îl vede într-o situație ingrată, de tip „lose-lose”, indiferent de rezultatul de pe teren.

„Să vedeți cât de stresat e!” Aryna Sabalenka știe că îl va bate pe Nick Kyrgios, în „Bătălia Sexelor”, transmisă exclusiv de VOYO
Nick Kyrgios „simte presiunea” meciului cu Aryna Sabalenka: australianul nu s-a putut abține și a aruncat o „săgeată” spre bielorusă
„Indiferent, eu câștig” Aryna Sabalenka, obiectiv inedit, propus în „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios
După un discurs dur, Luciano Castellini l-a menționat pe Cristi Chivu. Cuvintele italianului, de pus în ramă
FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid! Lista prețurilor
Controversa serii cu Andrei Chivulete la centru și Sebastian Colțescu la VAR! A fost henț? A fost fault? A fost penalty?
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”
Jucătorul lunii în Serie A are 39 de ani! ”Un fotbalist dintr-o altă epocă”
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“



Controversa serii cu Andrei Chivulete la centru și Sebastian Colțescu la VAR! A fost henț? A fost fault? A fost penalty?
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”
Basarab Panduru, tiradă la adresa unui jucător de la FCSB după victoria cu Feyenoord: „Fă-i contract și o să plângi în aprilie!”
Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”
Cisotti, tutto per tutti
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
„Oribil!” Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului în tenisul mondial
