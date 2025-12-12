Anunțul duelului dintre controversatul tenismen australian și liderul mondial din circuitul feminin a stârnit un val de reacții în lumea sportului. În timp ce unii fani așteaptă spectacolul, criticii au susținut că un astfel de meci ar putea dăuna imaginii tenisului feminin, mai ales dacă Sabalenka ar pierde categoric. După ce bielorusa a apărat ideea la emisiunea lui Piers Morgan, Kyrgios a simțit nevoia să intervină în stilul său caracteristic.



Finalistul de la Wimbledon 2022 consideră că tot „zgomotul” negativ din jurul evenimentului nu face decât să crească interesul publicului. Într-o postare pe rețelele de socializare, Kyrgios a explicat că scopul principal este entertainment-ul și promovarea sportului, nu dezbaterile inutile.

„Suntem doi oameni care vor spectacol”



„Apropo, toate comentariile negative la adresa Bătăliei Sexelor nu fac nimic altceva decât să-i ofere și mai multă atenție. La finalul zilei, Aryna va rămâne în istorie drept una dintre cele mai mari jucătoare, iar eu voi fi cel care a distrat publicul din toată lumea”, a scris australianul pe Instagram.



Kyrgios a continuat tirada, subliniind relația de prietenie dintre el și Sabalenka și dorința comună de a oferi un show pe cinste: „Suntem doi oameni, buni prieteni, care vor să facă spectacol și să atragă priviri asupra tenisului. Nu toate prostiile astea... Nu vi se pare că tenisul merge în direcția bună? Așezați-vă și bucurați-vă de show, amândoi iubim provocarea și intrăm în asta fără o experiență reală anterioară. Nimănui nu-i pasă de ce aveți voi de spus”.