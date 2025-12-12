OFICIAL Nemaivăzut! Un fotbalist din Liga 6 tocmai a fost convocat la naționala mare

Nemaivăzut! Un fotbalist din Liga 6 tocmai a fost convocat la naționala mare Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

O convocare fără precedent!

TAGS:
David PagouCamerunCupa Africii pe NatiuniArnaud Mael Kamdem
Din articol

Noul selecționer al Camerunului, David Pagou, a chemat la echipa națională un jucător care evoluează în Liga a 6-a din Brazilia, înainte de Cupa Africii pe Națiuni 2025. 

Este vorba despre Arnaud Mael Kamdem, mijlocaș în vârstă de 25 de ani, legitimat la Sinop Sport Clube, formație care joacă în divizia secundă a statului Mato Grosso, sub Serie D și sub campionatul național brazilian. 

Practic, Kamdem vine dintr-un eșalon aproape invizibil mediatic direct pe cea mai mare scenă a fotbalului african.

Federația Cameruneză nu a mai convocat niciodată un jucător care să evolueze într-o ligă atât de joasă din afara țării.

Arnaud Mael Kamdem a fost convocat la naționala Camerunului

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de site-ul playmarkerstats.com, mijlocașul a adunat până la momentul redactării acestui articol nu mai puțin de 14 meciuri. Pe lângă asta, a reușit să își treacă numele pe tabela de marcatori în două situații diferite.

Mijlocașul a fost selecționat în trecut la naționalele de juniori, inclusiv la U20, iar David Pagou îl cunoaște foarte bine. Cei doi au lucrat împreună la Renaissance Ngoumou, echipă ce își desfășoară activitatea în Ngoumou, oraș la 60 km distanță de capitala Yaounde.

Interesant este parcursul acestui fotbalist. Kamdem a evoluat la numeroase cluburi din ligile inferioare ale Braziliei, iar, printre acestea, putem aminti nume precum Manauara, Penapolense, Sao Raimundo-AM, Rio Negro-AM, Porto VElho, Real-RR, Tocantinopolis sau Penarol-AM.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Romanian Conference League! Trei &bdquo;tricolori&rdquo; și-au asigurat prezența &icirc;n fazele eliminatorii
Romanian Conference League! Trei „tricolori” și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii
Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Ionuț Andrei Radu a dat de greu &icirc;n Celta Vigo - Bologna din Europa League! Nota primită de portarul rom&acirc;n
Ionuț Andrei Radu a dat de greu în Celta Vigo - Bologna din Europa League! Nota primită de portarul român
ULTIMELE STIRI
Controversa serii cu Andrei Chivulete la centru și Sebastian Colțescu la VAR! A fost henț? A fost fault? A fost penalty?
Controversa serii cu Andrei Chivulete la centru și Sebastian Colțescu la VAR! A fost henț? A fost fault? A fost penalty?
Nick Kyrgios, mesaj brutal &icirc;nainte de meciul cu Sabalenka: &bdquo;Nimănui nu-i pasă de ce ziceți voi!&rdquo;
Nick Kyrgios, mesaj brutal înainte de meciul cu Sabalenka: „Nimănui nu-i pasă de ce ziceți voi!”
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;De la el a plecat revenirea&rdquo;
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”
Jucătorul lunii &icirc;n Serie A are 39 de ani! &rdquo;Un fotbalist dintr-o altă epocă&rdquo;
Jucătorul lunii în Serie A are 39 de ani! ”Un fotbalist dintr-o altă epocă”
Basarab Panduru, tiradă la adresa unui jucător de la FCSB după victoria cu Feyenoord: &bdquo;Fă-i contract și o să pl&acirc;ngi &icirc;n aprilie!&rdquo;
Basarab Panduru, tiradă la adresa unui jucător de la FCSB după victoria cu Feyenoord: „Fă-i contract și o să plângi în aprilie!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: &bdquo;De asta a c&acirc;știgat FCSB!&ldquo;

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“



Recomandarile redactiei
Controversa serii cu Andrei Chivulete la centru și Sebastian Colțescu la VAR! A fost henț? A fost fault? A fost penalty?
Controversa serii cu Andrei Chivulete la centru și Sebastian Colțescu la VAR! A fost henț? A fost fault? A fost penalty?
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;De la el a plecat revenirea&rdquo;
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”
Basarab Panduru, tiradă la adresa unui jucător de la FCSB după victoria cu Feyenoord: &bdquo;Fă-i contract și o să pl&acirc;ngi &icirc;n aprilie!&rdquo;
Basarab Panduru, tiradă la adresa unui jucător de la FCSB după victoria cu Feyenoord: „Fă-i contract și o să plângi în aprilie!”
Mesajul lui MM Stoica &icirc;n zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: &bdquo;Cea mai tare revenire!&rdquo;
Mesajul lui MM Stoica în zorii zilei, după victoria nebună cu Feyenoord: „Cea mai tare revenire!”
Cisotti, tutto per tutti
Cisotti, tutto per tutti
Alte subiecte de interes
Inacceptabil! . Reacția camerunezilor, după insultele rasiste adresate lui Joyskim Dawa
"Inacceptabil!". Reacția camerunezilor, după insultele rasiste adresate lui Joyskim Dawa
CM 2022 | Camerun - Brazilia 1-0. Africanii reușesc surpriza zilei la Cupa Mondială, dar părăsesc competiția
CM 2022 | Camerun - Brazilia 1-0. Africanii reușesc surpriza zilei la Cupa Mondială, dar părăsesc competiția
Ca pe vremea lui George Weah! Selecționerul Mario Marinică a calificat naționala Liberiei la Cupa Africii pe Națiuni
Ca pe vremea lui George Weah! Selecționerul Mario Marinică a calificat naționala Liberiei la Cupa Africii pe Națiuni
Selecționerul rom&acirc;n al Liberiei, debut perfect! Primul meci, prima victorie și calificarea este aproape
Selecționerul român al Liberiei, debut perfect! Primul meci, prima victorie și calificarea este aproape
CITESTE SI
Marinescu, despre scrisoarea magistraților: &bdquo;Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate&rdquo;

stirileprotv Marinescu, despre scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!