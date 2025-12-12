Noul selecționer al Camerunului, David Pagou, a chemat la echipa națională un jucător care evoluează în Liga a 6-a din Brazilia, înainte de Cupa Africii pe Națiuni 2025.
Este vorba despre Arnaud Mael Kamdem, mijlocaș în vârstă de 25 de ani, legitimat la Sinop Sport Clube, formație care joacă în divizia secundă a statului Mato Grosso, sub Serie D și sub campionatul național brazilian.
Practic, Kamdem vine dintr-un eșalon aproape invizibil mediatic direct pe cea mai mare scenă a fotbalului african.
Federația Cameruneză nu a mai convocat niciodată un jucător care să evolueze într-o ligă atât de joasă din afara țării.
Arnaud Mael Kamdem a fost convocat la naționala Camerunului
Potrivit informațiilor puse la dispoziție de site-ul playmarkerstats.com, mijlocașul a adunat până la momentul redactării acestui articol nu mai puțin de 14 meciuri. Pe lângă asta, a reușit să își treacă numele pe tabela de marcatori în două situații diferite.
Mijlocașul a fost selecționat în trecut la naționalele de juniori, inclusiv la U20, iar David Pagou îl cunoaște foarte bine. Cei doi au lucrat împreună la Renaissance Ngoumou, echipă ce își desfășoară activitatea în Ngoumou, oraș la 60 km distanță de capitala Yaounde.
Interesant este parcursul acestui fotbalist. Kamdem a evoluat la numeroase cluburi din ligile inferioare ale Braziliei, iar, printre acestea, putem aminti nume precum Manauara, Penapolense, Sao Raimundo-AM, Rio Negro-AM, Porto VElho, Real-RR, Tocantinopolis sau Penarol-AM.