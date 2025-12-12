Noul selecționer al Camerunului, David Pagou, a chemat la echipa națională un jucător care evoluează în Liga a 6-a din Brazilia, înainte de Cupa Africii pe Națiuni 2025.



Este vorba despre Arnaud Mael Kamdem, mijlocaș în vârstă de 25 de ani, legitimat la Sinop Sport Clube, formație care joacă în divizia secundă a statului Mato Grosso, sub Serie D și sub campionatul național brazilian.



Practic, Kamdem vine dintr-un eșalon aproape invizibil mediatic direct pe cea mai mare scenă a fotbalului african.

Federația Cameruneză nu a mai convocat niciodată un jucător care să evolueze într-o ligă atât de joasă din afara țării.



Arnaud Mael Kamdem a fost convocat la naționala Camerunului

