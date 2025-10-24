Mirel Rădoi lovește cu pumnul geamul vestiarului de la Bistrița și se rănește destul de tare.

Mirel Rădoi se retrage de la naționala României, supărat pe declarațiile care-l vizau ale unui oficial FRF.

Adrian Mutu refuză să iasă de pe teren la schimbare când juca la FC Argeș, la începutul carierei.

Budescu își înjură antrenorul, pe Șumudică, în timpul unui meci.

Caramavrov analizează cazurile Baiaram și Tănase

Baiaram trântește ușa vestiarului, supărat că nu e titular.

Florin Tănase își exprimă la tv nemulțumirea pentru schimbările dese pe care le face patronul în echipa de start și pe parcursul meciurilor.



Sunt câteva exemple de jucători care au depășit, în accepțiunea generală, o limită a conduitei. Pot fi ei înțeleși? Le putem găsi circumstanțe atenuante?



Bineînțeles că da. Fiecare om are frustrările lui, pe care și le exprimă sau, de cele mai multe ori, nu și le exprimă public. Fiecare jucător este nemulțumit la un moment dat sau în mai multe momente că nu este băgat titular sau când echipa lui pierde în fața unui adversar modest.



În unele cazuri însă, limita bunului simț este depășită, adică te crezi mai mult decât ești cu adevărat. În alte cazuri, jucătorii au motive întemeiate.



Să lăsăm istoria și să vorbim la concret despre ultimele cazuri petrecute în fotbalul românesc, chiar aseară, după meciurile FCSB-ului și Universității Craiova în cupele europene.



Baiaram e scos din lot și trimis în tribună pentru că a trântit ușa vestiarului când a aflat că nu este din nou titular. În ultima vreme, a început de mai multe ori pe banca de rezerve, iar când a fost băgat în primul 11, nu a rezistat tot meciul, fiind schimbat în partea a doua.



Crampe musculare la 22 de ani și după 20 de meciuri!



Rădoi spune că Baiaram are crampe musculare prin minutul 70 și de aceea este nevoit să îl scoată. Asta se traduce prin: „Nu se antrenează corespunzător”. Pentru că e rușinos să ai crampe musculare la 22 de ani după ce ai făcut pregătirea de vară și după ce ai jucat peste 20 de meciuri în acest sezon. În cazul ăsta, îi dau dreptate lui Rădoi.



Cineva trebuie să-i spună acestui băiat talentat că are nevoie și de o muncă asiduă până ajunge în vârf, să se transfere în străinătate și să joace acolo, nu doar să-și ia banii și să se întoarcă după câteva luni sau un an acasă la „tătuca Rotaru”.



Dojana lui Rădoi vine la timp pentru Baiaram. Dacă are capacitatea să înțeleagă ce i se întâmplă și dacă vrea cu adevărat să ajungă un fotbalist important, trebuie să se apuce de treabă, să lase fițele, supărările și ușile vestiarului, să își ceară scuze în fața coechipierilor și a antrenorului și să-și confirme valoarea atunci când este băgat pe teren.



Cazul Tănase. Experimentatul jucător al FCSB-ului e cam singurul din lot care are curajul să-l înfrunte pe Becali. „Jucăm prost pentru că facem atât de multe schimbări în echipă”, a fost declarația golgheterului după eșecul cu Bologna. Și nu se referea doar la această confruntare, ci la prestația echipei din toate meciurile de până acum.



Tănase își asumă aceste vorbe. Cineva trebuia să le spună și din interior. Și adevărul este că FCSB a jucat bine și foarte bine în sezonul trecut după ce s-a conturat un prim 11, pe care Becali, vrând-nevrând, era nevoit să-l bage, pentru că se vedeau rezultatele pe teren. Cum a început să-i bramburească în sezonul ăsta, cum s-a așternut haosul. Campioana României e bătută de o echipă din Andorra, de nou-promovatele FC Argeș și Metaloglobus și joacă lamentabil, iar în cupele europene nu mai există suflul acela care lua pe sus orice adversar.



Dacă la Baiaram e mai mult inconștiență și o escaladare a frustrărilor acumulate în acest sezon, la Tănase se poate vorbi de o expunere a realității. O realitate deranjantă pentru patron, dacă i-o spui verde în față saiu la tv, dar de foarte puțini exprimată.



Baiaram are valoare, a demonstrat-o, dar trebuie să renunțe la rolul de copil râzgâiat. Iar Tănase are personalitate și chiar trebuie ascultat, pentru că simte cel mai bine vibrația echipei. Din ambele cazuri se poate învăța și se pot face corecturi. Important este să existe dorință de îndreptare a greșelilor comise și un dialog bărbătesc între cei implicați.

