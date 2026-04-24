LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FCSB și Petrolul Ploiești se întâlnesc în etapa a șasea din play-out.

Va fi meciul de debut pentru interimarul Lucian Filip pe banca echipei care încă este campioana Superligii, iar vestea bună pentru FCSB este că Darius Olaru și David Miculescu sunt refăcuți și pot evolua cu Petrolul.

Statisticile înainte de FCSB - Petrolul

7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele șapte meciuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest au cinci victorii și o remiză.

Prahovenii au câștigat patru dintre cele 18 deplasări din ediția curentă, iar de alte șapte ori au terminat la egalitate.

32 dintre cele 58 de goluri marcate de roș-albaștri au fost izbutite în prima repriză, dintre care 12 până în minutul 15.

Petrolul este formația cu cele mai multe șuturi expediate în primele cinci runde din play-out - 85 (FCSB - 78), dintre care 33 pe poartă (FCSB - 22).

Cu 14 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din stagiunea 2025-2026.

507 faulturi a comis gruparea ploieșteană pe durata sezonului în curs (FCSB - 402), cele mai multe dintre toate competitoarele.

Ploieştenii nu au mai câştigat o dispută din SuperLigă cu rivala bucureşteană din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

Cea mai recentă confruntare din campionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, FCSB - Petrolul 1-1, marcatori Alexandru Stoian, respectiv Robert Sălceanu. Info: LPF

VIDEO Conferința de presă a lui Lucian Filip, antrenorul interimar al lui Gigi Becali