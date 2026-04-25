Drăgușin răsuflă ușurat: Radu a scăpat de cel mai mare coșmar al carierei sale!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stoperul român a savurat o victorie uriașă, alături de Tottenham, în Premier League.

TAGS:
TottenhamWolverhamptonWolvesradu dragusin
Din articol

Radu Drăgușin a avut două motive de bucurie, sâmbătă, cu ocazia meciului Wolverhampton – Tottenham (0-1). 

În primul rând, introdus pe teren în minutul 90+1, românul a bifat prima sa apariție sub comanda antrenorului De Zerbi. Mult mai important a fost însă scorul înregistrat pe tabelă, când arbitrul a fluierat finalul jocului: 1-0 Tottenham! 

Acest succes a pus capăt unei serii de coșmar pentru Drăgușin și colegii săi. Concret, formația londoneză a înregistrat prima victorie în campionat, în 2026! Incredibil, dar adevărat: în primele 15 etape din Premier League din acest an, Tottenham avea zero victorii. Cu trei antrenori diferiți pe bancă, Thomas Frank, Igor Tudor și Roberto De Zerbi, Tottenham a înregistrat 6 remize și 9 înfrângeri, în primele 15 runde din 2026.

Până la succesul de astăzi cu Wolverhapmton, ultima victorie a lui Tottenham, în campionat, data din 28 decembrie 2025: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare.

Radu Drăgușin, victorios cu Tottenham, în Premier League

  • Radu dragusin liv
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tottenham, program infernal în ultimele patru etape

În ciuda victoriei cu Wolverhampton, Tottenham rămâne pe loc de retrogradare, în Premier League, când mai sunt patru etape. Echipa e la două puncte de primul loc salvator, 17, ocupat de West Ham.

În ultimele patru runde din Premier League, Tottenham are următorul program:

*3 mai: Aston Villa – Tottenham

*11 mai: Tottenham – Leeds

*17 mai: Chelsea – Tottenham

*24 mai: Tottenham - Everton

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!