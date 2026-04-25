Drăgușin răsuflă ușurat: Radu a scăpat de cel mai mare coșmar al carierei sale!

Radu Drăgușin a avut două motive de bucurie, sâmbătă, cu ocazia meciului Wolverhampton – Tottenham (0-1).

În primul rând, introdus pe teren în minutul 90+1, românul a bifat prima sa apariție sub comanda antrenorului De Zerbi. Mult mai important a fost însă scorul înregistrat pe tabelă, când arbitrul a fluierat finalul jocului: 1-0 Tottenham!

Acest succes a pus capăt unei serii de coșmar pentru Drăgușin și colegii săi. Concret, formația londoneză a înregistrat prima victorie în campionat, în 2026! Incredibil, dar adevărat: în primele 15 etape din Premier League din acest an, Tottenham avea zero victorii. Cu trei antrenori diferiți pe bancă, Thomas Frank, Igor Tudor și Roberto De Zerbi, Tottenham a înregistrat 6 remize și 9 înfrângeri, în primele 15 runde din 2026.

Până la succesul de astăzi cu Wolverhapmton, ultima victorie a lui Tottenham, în campionat, data din 28 decembrie 2025: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare.