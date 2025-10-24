FCSB a primit vizita Bolognei joi seară, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa cu numărul trei din faza principală a competiției UEFA Europa League.

La capătul celor 90 de minute, echipa din Serie A s-a impus cu 2-1 și a înregistrat, în consecință, toate cele trei puncte.

Elias Charalambous laudă un jucător de la FCSB după eșecul cu Bologna: ”Nu bun, ci foarte bun!”

La conferința de presă de după meci, Elias Charalambous a vorbit, printre altele, despre Mihai Lixandru, cel care a evoluat pe postul de fundaș central cu Bologna.

Cipriotul a remarcat faptul că Lixandru a făcut un meci extrem de bun și că va fi, în viitor, o soluție validă în axul central al compartimentului defensiv.

”(n.r. despre Mihai Lixandru). A fost foarte bun azi, împotriva unei echipe bune, cu atacanți foarte buni, a făcut un joc bun și va fi o soluție pentru noi”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

La finalul meciului, integralistul Lixandru a fost notat cu 6,9 de portalul de specialitate FlashScore

Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul se află la echipa roș-albaștrilor din 2023 și mai are contract până la finalul actualei stagiuni.

Rămâne de văzut dacă își va extinde înțelegerea contractuală cu FCSB. El a bifat 78 de apariții în toate competițiile la grupare aroș-albastră de când a semnat în urmă cu doi ani.

FCSB - Bologna 1-2

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

