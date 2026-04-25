Darius Olaru (28 de ani) impresionează în tricoul celor de la FCSB, însă transferul său în străinătate întârzie să se concretizeze. Deși mijlocașul a avut evoluții constante în ultimele sezoane, nimeni nu a activat clauza de reziliere în valoare de 5.000.000 de euro stabilită de conducerea roș-albaștrilor.

Nedumerire în staff-ul roș-albaștrilor

Situația căpitanului de la FCSB l-a revoltat pe Mihai Pintilii. Fostul antrenor secund al echipei a recunoscut că a discutat deseori pe această temă în interiorul clubului, fiind surprins de lipsa unor oferte reale.

„Asta vorbeam şi noi, vorbeam mereu cu Meme… La un moment dat ziceam dacă eşti, dau un exemplu Maccabi, nu îl vezi pe Olaru? A făcut meciuri senzaţionale în Europa, nu dai 5 milioane pe Olaru? Sau orice echipă cu care am jucat împotrivă în Europa… Nu înţelegeam nici noi. Am jucat cu Basel, nu avea un jucător ca Olaru, păi tu pe ăsta chiar nu îl vezi?! Şi e un păcat că nu a plecat, e un mare păcat la ce jucător e şi cum se antrenează…”, a spus Mihai Pintilii, potrivit Prima Sport.

Deși contractul în afara țării întârzie, Olaru rămâne cel mai valoros jucător din Superliga României, fiind evaluat de portalul Transfermarkt la 5.000.000 de euro. Mijlocașul a adunat 252 de meciuri pentru FCSB, reușind 63 de goluri și 45 de pase decisive. Doar în actuala stagiune, el și-a trecut în cont 15 reușite și 8 pase de gol.