Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”

Mihai Pintilii a numit următorul „tun” financiar pe care al putea să îl dea Gigi Becali.

Gigi Becali este cunoscut pentru sumele exagerate pe care le pretinde în schimbul jucătorilor săi de la FCSB.

Cu toate acesta, patronul roș-albaștrilor a reușit să vândă în trecut fotbaliști ai echipei bucureștene pe sume imense pentru nivelul Superligii.

Mihai Pintilii a numit următoarea lovitură a lui Gigi Becali 

Alexandru Stoian, jucător la FCSB / Foto Sport Pictures
Fostul antrenor de la FCSB a vorbit despre posibilele plecări de la campioana României în schimbul unor sume importante, în viitorul apropiat.

Mihai Pintilii l-a numit pe Alexandru Stoian și a spus cât crede că ar putea lua FCSB în schimbul atacantului.

„E singurul jucător de la FCSB pe care se pot lua bani mulţi la ce calităţi are, dar trebuie lăsat. În bandă nu poate, e vârf. E tânăr, noi avem aşteptări de la Stoian ca şi cum ar fi Tănase sau Olaru.

Să nu ne comparăm cu ăia de afară, că nu avem nicio şansă. Până în cinci milioane (n.r. – se pot lua pe Stoian), important e să crească frumos”, a declarat Mihai Pintilii la Prima Sport.

Fotbalistul de 18 ani are 22 de meciuri în tricoul lui FCSB în acest sezon și a reușit cinci goluri și o pasă decisivă.

Alexandru Stoian este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

