La scurt timp după meci, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică în care a vorbit despre meci, dar a făcut și un anunț important despre viitorul unuia dintre jucători.

Octavian Popescu, spectaculos la flash-interviuri după FCSB - Petrolul! Ce a spus despre viitorul său

Ce i-a cerut Ilie Dumitrescu lui Gigi Becali după FCSB - Petrolul 3-1: „Dă-le drumul!”

Gigi Becali a dezvăluit că a fost impresionat de evoluția lui Mihai Popescu din meciul cu Petrolul Ploiești, mai ales că fundașul transferat de la Farul Constanța abia a revenit după o accidentare gravă.

Din acest motiv, finanțatorul campioanei en-titre s-a răzgândit în privința fotbalistului și, chiar dacă în urmă cu câteva luni, spunea că Mihai Popescu va pleca la finalul acestui sezon de la FCSB, Becali a anunțat că îi va propune prelungirea contractului.

”Îi vom prelungi contractul lui Mihai Popescu. Îi facem propunere de prelungire indiferent dacă echipa prinde sau nu Europa”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Mihai Popescu a ajuns la FCSB în septembrie 2024, în urma unui transfer de la Farul Constanța. Gigi Becali a plătit 250.000 de euro în schimbul fundașului central trecut și pe la Dinamo.