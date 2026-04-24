La scurt timp după meci, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică în care a vorbit despre meci, dar a făcut și un anunț important despre viitorul unuia dintre jucători.
NEWS ALERT Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului
FCSB s-a impus cu scorul de 3-1 în fața Petrolului Ploiești în etapa cu numărul șase din play-out-ul Superligii României.
Gigi Becali a dezvăluit că a fost impresionat de evoluția lui Mihai Popescu din meciul cu Petrolul Ploiești, mai ales că fundașul transferat de la Farul Constanța abia a revenit după o accidentare gravă.
Din acest motiv, finanțatorul campioanei en-titre s-a răzgândit în privința fotbalistului și, chiar dacă în urmă cu câteva luni, spunea că Mihai Popescu va pleca la finalul acestui sezon de la FCSB, Becali a anunțat că îi va propune prelungirea contractului.
”Îi vom prelungi contractul lui Mihai Popescu. Îi facem propunere de prelungire indiferent dacă echipa prinde sau nu Europa”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
Mihai Popescu a ajuns la FCSB în septembrie 2024, în urma unui transfer de la Farul Constanța. Gigi Becali a plătit 250.000 de euro în schimbul fundașului central trecut și pe la Dinamo.
- 800.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Popescu, potrivit Transfermarkt.
