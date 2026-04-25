”Cetățenii” lui Pep Guardiola s-au calificat în penultimul act al competiției după ce au trecut de Liverpool fără drept de apel, scor 4-0, în timp ce divizionara secundă, Southampton, a reușit o surpriză în fața lui Arsenal.

Principala contracandidată la titlu a lui Manchester City a fost eliminată în sferturi de către Southampton după ce a pierdut cu 1-2.

City se află a opta oară consecutiv în semifinalele FA Cup. Echipa lui Pep Guardiola a cucerit deja Cupa Ligii Angliei, iar acum este în urmărirea titlului de campioană și a Cupei Angliei.

Southampton s-a duelat ultima oară cu Manchester City pe 10 mai 2025, în Premier League. Atunci, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 0-0. Southampton ocupă locul patru în Championship, cu 76 de puncte, și urmărește promovarea în primul eșalon, dar Cupa Angliei este un obiectiv la fel de important.

Southampton a câștigat singura Cupă a Angliei din palmares în sezonul 1975-1976, iar anul acesta se împlinesc 50 de ani de la acea performanță.